Происшествия

Таксист из Волгограда попрощается с карьерой после пьяной поездки

Происшествия 05.11.2021 13:04
0
05.11.2021 13:04




В День народного единства в Волгоградской области задержаны 23 водителя, находившиеся за рулем в нетрезвом виде или отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них – 55-летний водитель такси Renault Logan, который полиция остановила в Кировском районе Волгограда, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Волгоградец отказался от прохождения освидетельствования, в связи с чем сотрудники ДПС составили протокол по ст.12.26 КоАП РФ. Нарушение карается лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.

Лишение прав грозит и двум волгоградкам, чьи машины были остановлены для проверки в Ворошиловском и Советском районах. Водитель ВАЗ-2114 отказалась проходить освидетельствование, а девушка за рулем Kia Spectra отправилась в медицинское учреждение, где был установлен факт опьянения. Машины женщин также отправлены на спецстоянку.

Всего с 1 ноября полиция задержала 85 водителей, севших за руль пьяными или отказавшихся от освидетельствования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
05.11.2021 11:53
Происшествия 05.11.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2021 10:29
Происшествия 05.11.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2021 10:14
Происшествия 05.11.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 15:19
Происшествия 04.11.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 12:34
Происшествия 04.11.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 12:20
Происшествия 04.11.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 11:13
Происшествия 04.11.2021 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 11:00
Происшествия 04.11.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 09:57
Происшествия 04.11.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 09:46
Происшествия 04.11.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 17:38
Происшествия 03.11.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 14:50
Происшествия 03.11.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 13:38
Происшествия 03.11.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 12:31
Происшествия 03.11.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 11:53
Происшествия 03.11.2021 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
В Волгоградской области вводят продажу проездных билетов по QR-кодамСмотреть фотографии
14:07
Оперштаб не продлил локдаун в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Таксист из Волгограда попрощается с карьерой после пьяной поездкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Росздравнадзор будет сообщать об антипрививочниках в прокуратуру и СКСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом пьяный водитель «Волги» заехал в огромную яму у дорогиСмотреть фотографии
11:38
Коронавирус в Волгоградской области поставил очередной антирекордСмотреть фотографии
11:14
Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленнойСмотреть фотографии
10:29
Иномарка перевернулась в Волжском после столкновения с таксиСмотреть фотографии
10:14
Перебегавший дорогу подросток попал под колеса легковушки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:47
Синоптики пообещали волгоградцам последние теплые выходныеСмотреть фотографии
09:18
В Волжском потрескался новый ФОКСмотреть фотографии
08:41
УК «Новый дом»: ковидные каникулы не повод откладывать заботу о жильцахСмотреть фотографии
19:11
Дело о банкротстве проворовавшейся в Волгоградской области компании зависло в судеСмотреть фотографии
16:37
Цены на бензин в Волгоградской области выросли на 0,1%Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансераСмотреть фотографии
14:31
Волгоградского губернатора на встречу со школьниками в музее пустили по QR-кодуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Выдворенного из России перебежчика схватили на границе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожареСмотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области в нерабочие дни увеличились случаи заражений и смертей от COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в пожаре погибли двое малышей из многодетной семьиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде в ДТП с такси пострадала женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волгоградцы хотят продолжения локдаунаСмотреть фотографии
09:57
Молодой водитель сбил насмерть пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель погиб в смятом автомобилеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгоградской области подорожали гречка, картофель и яйцаСмотреть фотографии
20:16
В Волгоградской области девочка повредила ногу и психику на прогулке в паркеСмотреть фотографии
19:12
Суд в Волгоградской области вынес решение о заражении коронавирусомСмотреть фотографии
18:01
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 