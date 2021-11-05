Таксист из Волгограда попрощается с карьерой после пьяной поездки











В День народного единства в Волгоградской области задержаны 23 водителя, находившиеся за рулем в нетрезвом виде или отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них – 55-летний водитель такси Renault Logan, который полиция остановила в Кировском районе Волгограда, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Волгоградец отказался от прохождения освидетельствования, в связи с чем сотрудники ДПС составили протокол по ст.12.26 КоАП РФ. Нарушение карается лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.





Лишение прав грозит и двум волгоградкам, чьи машины были остановлены для проверки в Ворошиловском и Советском районах. Водитель ВАЗ-2114 отказалась проходить освидетельствование, а девушка за рулем Kia Spectra отправилась в медицинское учреждение, где был установлен факт опьянения. Машины женщин также отправлены на спецстоянку.





Всего с 1 ноября полиция задержала 85 водителей, севших за руль пьяными или отказавшихся от освидетельствования.