В Волгограде в ДТП с такси пострадала женщина

Происшествия 04.11.2021 11:00
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04.11.2021 11:00
В Волгограде произошла очередная авария с участием такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне вечером в Советском районе. На улице Электролесовской машина «Нива Шевроле» под управлением 37-летнего водителя при экстренном торможении пересекла двойную сплошную линию разметки, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого находилась 45-летняя женщина, и машиной той же марки под управлением 21-летнего водителя. Одна из иномарок работала как такси. В результате ДТП женщина-водитель автомашины «Киа Рио» с травмами доставлена в больницу.
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