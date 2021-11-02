Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)











В больницу доставлен 30-летний пассажир такси Kia Rio, перевернувшегося на пересечении улиц Рокоссовского и Качинцев в Волгограде. Авария произошла сегодня около 10.10, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительной информации, 30-летний водитель такси ехал по Второй продольной магистрали в сторону центра города и на пересечении с улицей Качинцев стал уходить от столкновения с поворачивавшим налево Volkswagen Polo. За рулем второй иномарки находился 65-летний мужчина. В результате такси наехало на бордюр и опрокинулось.

Оба водителя утверждают полицейским, что ехали на зеленый сигнал светофора. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет назначена автотехническая экспертиза.