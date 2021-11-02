МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в Волгограде

Экономика 02.11.2021 11:45
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02.11.2021 11:45
На торги выставлены подъездные железнодорожные пути в волгоградском поселке Гумрак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, продается 403,23 метра желдороги, собственником которой на праве хозяйственного ведения является МУП «Метроэлектротранс». Начальная цена лота заявлена в сумме 5,8 миллиона рублей.
Основанием для проведения торгов, как указано в документации, является решение Волгоградской городской Думы от 29.09.2021 года № 51/808 «О даче согласия муниципальному унитарному предприятию «Метроэлектротранс» г.Волгограда на возмездное отчуждение муниципального недвижимого имущества».
Ранее гордума Волгограда сообщала, что закрепленные за «Метроэлектротрансом» на праве хозяйственного ведения 403 метра подъездных железнодорожных путей в поселке Гумрак предприятием не используются, при этом МУП несет затраты на их содержание. Доходы от продажи невостребованного имущества «Метроэлектротранс» планирует направить на пополнение оборотных средств и погашение долговых обязательств.
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