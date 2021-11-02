Экономика

МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в Волгограде

Экономика 02.11.2021 11:45
0
02.11.2021 11:45


На торги выставлены подъездные железнодорожные пути в волгоградском поселке Гумрак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, продается 403,23 метра желдороги, собственником которой на праве хозяйственного ведения является МУП «Метроэлектротранс». Начальная цена лота заявлена в сумме 5,8 миллиона рублей. 
Основанием для проведения торгов, как указано в документации, является решение Волгоградской городской Думы от 29.09.2021 года № 51/808 «О даче согласия муниципальному унитарному предприятию «Метроэлектротранс» г.Волгограда на возмездное отчуждение муниципального недвижимого имущества».
Ранее гордума Волгограда сообщала, что закрепленные за «Метроэлектротрансом» на праве хозяйственного ведения 403 метра подъездных железнодорожных путей в поселке Гумрак предприятием не используются, при этом МУП несет затраты на их содержание. Доходы от продажи невостребованного имущества «Метроэлектротранс» планирует направить на пополнение оборотных средств и погашение долговых обязательств. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
02.11.2021 11:22
Экономика 02.11.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:15
Экономика 02.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 09:58
Экономика 02.11.2021 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 08:45
Экономика 02.11.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 08:45
Экономика 02.11.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 17:32
Экономика 01.11.2021 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 16:59
Экономика 01.11.2021 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 15:19
Экономика 01.11.2021 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 14:57
Экономика 01.11.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2021 13:42
Экономика 01.11.2021 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 12:18
Экономика 01.11.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 12:01
Экономика 01.11.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:55
Экономика 01.11.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:35
Экономика 01.11.2021 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:18
Экономика 01.11.2021 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:38
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болотеСмотреть фотографии
12:16
Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:45
МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранниковСмотреть фотографии
10:53
В волгоградских электричках ловили безмасочниковСмотреть фотографии
10:40
Водитель чудом выжил после падения машины в кювет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
Профессионалам тут место: «ЕвроХим-ВолгаКалий» создает новые рабочие местаСмотреть фотографии
09:27
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за тумана в МосквеСмотреть фотографии
09:14
Автор Донских сказок умер от последствий коронавируса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
Бар без рециркуляторов временно закрыли в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской психбольнице построят новый корпус за 476 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:20
Дворы и общественные территории Волжского благоустраивают по проектам жителейСмотреть фотографии
18:46
Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверыСмотреть фотографии
18:05
Волгоградская область получит 95 миллионов на бесплатные лекарства для ковидниковСмотреть фотографии
17:15
Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области экс-полицейских осудили за продажу водительских правСмотреть фотографии
16:36
Новое в законах: волгоградцы смогут изменить условия кредита из-за COVIDСмотреть фотографии
15:04
МТС подготовила для волгоградских школьников более 200 творческих онлайн мастер-классовСмотреть фотографии
14:57
Центробанк посчитал деньги на счетах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:04
Разорванные рот и тело: генпрокурора РФ просят проверить волгоградский СИЗО №1 на предмет возможных пытокСмотреть фотографии
13:42
Спикер Фроловской гордумы умер в ковидном госпитале под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
СК расследует смерть троих рабочих под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:18
«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в ИнтернетеСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области обратился к населениюСмотреть фотографии
12:01
Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизниСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные делаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 