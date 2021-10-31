В Волгоградской области второй месяц снижается средняя зарплата

Экономика 31.10.2021 19:44
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31.10.2021 19:44
В Волгоградской области уже второй месяц подряд снижается средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, в августе 2021 года средняя зарплата в регионе составила 36282 рубля. Это на 3,5% меньше, чем фиксировалось в июле этого года. Тогда данный показатель составлял 37448 рублей. При этом зарплата в июне была выше, чем в июле. Снижение за один месяц составило 5%.
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