



Сегодня в Волжском состоялось расширенное заседание городской Думы с участием главы города Игоря Воронина, депутатов Волгоградской областной Думы Сергея Четверикова, Татьяны Бухтиной и Евгения Пыльнева. Одним из главных вопросов повестки дня стало рассмотрение возможности увеличения доходной части бюджета Волжского на 2022 год.

Как отметил председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, в настоящее время и в городе, и в области идет активная подготовка бюджетов на предстоящий год. Администрация Волжского провела большую работу в данном направлении: специалисты управления финансов и управления экономики проанализировали расходы и доходы муниципального бюджета и представили предложения, которые помогли бы решить выявленные проблемы города в 2022 году и в последующие годы. С докладом об экономическом потенциале Волжского выступила начальник управления экономики Татьяна Волкова. Она представила основные экономические показатели работы предприятий и сектора малого и среднего бизнеса, обозначив их поэтапный рост. Татьяна Волкова также отметила, что с каждым годом общая сумма всех налоговых поступлений от города Волжского в областной консолидированный бюджет увеличивается, однако при этом налоговые доходы в бюджет Волжского на протяжении ряда лет находятся практически на одном уровне.

Подробный отчет о поступлениях в бюджет города и расходах казны за три последних года представила начальник управления финансов Лада Кузьмина. Все основные показатели были представлены в ходе видеопрезентации. Названы несколько причин недостаточности финансовых поступлений в доходную часть бюджета на предстоящий год. Одной из них стало упразднение с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательства, которые до этого полностью шли в доход городского округа. Кроме того, в 2020 году произошли изменения и в кадастровой оценке земли в сторону уменьшения, в региональную собственность переданы ВМЭС и – все это негативно сказывается на доходной части местного бюджета. Общая сумма выпадающих доходов превышает 466 млн рублей.

В результате аналитической работы были определены три основных направления, требующие дополнительного финансирования в 2022 году. По расчетам специалистов, на функционирование социальной сферы необходима сумма в размере 307,7 млн рублей, на транспортное обслуживание – 140 млн рублей, на благоустройство – 34,8 млн рублей. В общей сложности потребность в дополнительных источниках доходов составила 482,5 млн рублей.

"На протяжении нескольких последних лет муниципалитеты находятся в ситуации, когда возложенные на них полномочия не обеспечиваются достаточным финансированием, – подвела итог Лада Кузьмина. – Безусловно, областные власти видят эту проблему, ведь такая ситуация не только у Волжского, это проблема в целом муниципалитетов, сейчас она поднимается на уровне страны в обсуждениях на форумах федерального значения".

В ходе обсуждения было подготовлено предложение областной Думе и комитету финансов Волгоградской области рассмотреть возможность увеличения единых нормативов отчислений по упрощенной системе налогообложения с нынешних 5% до 30 %. Также предлагается увеличить дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц с 8,1% до 12, 7%.

"Сегодня важно не снижать темпы развития города, но и обеспечить полное выполнение обязательств муниципалитета перед своими жителями, прежде всего, социальных. Надеюсь, совместными усилиями мы решим все проблемы финансирования, стоящие перед Волжским, – отметил глава города Игорь Воронин.