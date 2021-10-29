Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Цимлянском водохранилище под Волгоградом

Происшествия 29.10.2021 07:38
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29.10.2021 07:38
Двое браконьеров пойманы на месте преступления на левом берегу Цимлянского водохранилища в 500 метрах от хутора Ильмень-Суворовский Октябрьского района. Проводившие рейд инспекторы и сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали нарушителей, когда они ловили рыбу лесковыми сетями, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.
У браконьеров изъяли девять ставных сетей ячеей 32х32 мм, лодку «Тунец-520» с подвесным лодочным мотором «Ямаха-90». Незаконные орудия лова переданы в правоохранительные органы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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