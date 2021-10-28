Расследования

Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине города

Расследования 28.10.2021 16:26
0
28.10.2021 16:26


В Волгограде задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в зверской расправе со 45-летним знакомым. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено на дороге одном из СНТ Красноармейского района во вторник, 26 октября. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. 
Во время розыска подозреваемого сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц Красноармейского района нашли автомобиль погибшего ВАЗ-2111. Полицейским удалось найти в нем доказательство, по  которому установили личность преступника. Под давлением улик злоумышленник признался, что в понедельник, 25 октября, они со знакомым сидели в его машине и между ними возник внезапный конфликт. В ходе ссоры парень схватил нож и в ярости зарезал приятеля.
Подозреваемый рассказал следствию, где оставил орудие преступления. Следствие в ближайшее время ходатайствует о взятии задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,8 млн руб.
Расследования
28.10.2021 18:29
Расследования 28.10.2021 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2021 16:54
Расследования 28.10.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2021 11:59
Расследования 28.10.2021 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2021 09:32
Расследования 28.10.2021 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2021 11:43
Расследования 27.10.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2021 09:16
Расследования 27.10.2021 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2021 08:39
Расследования 27.10.2021 08:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2021 17:28
Расследования 26.10.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2021 16:16
Расследования 26.10.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2021 15:50
Расследования 26.10.2021 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2021 15:16
Расследования 26.10.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2021 14:20
Расследования 26.10.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2021 11:40
Расследования 26.10.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2021 20:10
Расследования 25.10.2021 20:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2021 19:32
Расследования 25.10.2021 19:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:29
В Волжском задержали замглавы администрации городаСмотреть фотографии
17:37
Волжское МУП обязали вернуть незаконно проданное имуществоСмотреть фотографии
16:54
Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животныхСмотреть фотографии
16:26
Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине городаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградский губернатор обозначил план по достижению коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
15:33
АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурсаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградцы поймали пьяного водителя в палисадникеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
На стройплощадке школы в Волгограде нашли авиабомбу времен войныСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области отец с сыном срубили 11 деревьев в лесуСмотреть фотографии
14:45
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-ботСмотреть фотографии
14:20
Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового ГодаСмотреть фотографии
13:18
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выпустили в Волгу молодь сазанаСмотреть фотографии
13:15
Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под СаратовомСмотреть фотографии
12:47
ŠKODA KAROQ: мужской и женский взгляд на преимущества моделиСмотреть фотографии
12:44
В Волжском вслед за трамваями и автобусами дорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
12:10
Волгоградстат зафиксировал снижение цен на молочные продуктыСмотреть фотографии
12:05
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги работы за 3 кварталСмотреть фотографии
11:59
Иностранца осудят за производство суррогатного алкоголя в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгоградской области ускорилось распространение COVID-19Смотреть фотографии
11:00
Волгоградцам сделали пересчет за коммуналку на 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:35
Выросла интернет-активность офисных сотрудников в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Жираф на мотоцикле и три поросенка появятся на проспекте Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:32
Волгоградец зарубил топором спящего астраханского фермера и ограбил егоСмотреть фотографии
08:51
В Волгограде разоблачили обманывавший клиентов автосалонСмотреть фотографии
08:20
Волгоградские курьеры рассказали о зарплатах, пьяных клиентах и заказах через полстраныСмотреть фотографии
20:51
Магазины в Волгограде будут работать с ограничениями с 30 октябряСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области вводится режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 летСмотреть фотографии
19:45
Волгоградский «Ротор» пробился в 1/8 финала Кубка России после победы над "Ахматом"Смотреть фотографии
19:11
Дорожники закончили ремонт моста через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 