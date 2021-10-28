Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине города

Расследования 28.10.2021 16:26
0
28.10.2021 16:26
В Волгограде задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в зверской расправе со 45-летним знакомым. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено на дороге одном из СНТ Красноармейского района во вторник, 26 октября. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.
Во время розыска подозреваемого сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц Красноармейского района нашли автомобиль погибшего ВАЗ-2111. Полицейским удалось найти в нем доказательство, по которому установили личность преступника. Под давлением улик злоумышленник признался, что в понедельник, 25 октября, они со знакомым сидели в его машине и между ними возник внезапный конфликт. В ходе ссоры парень схватил нож и в ярости зарезал приятеля.
Подозреваемый рассказал следствию, где оставил орудие преступления. Следствие в ближайшее время ходатайствует о взятии задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
В Волжском задержали замглавы администрации города28.10.2021 18:29
Расследования 28.10.2021 18:29
Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животных28.10.2021 16:54
Расследования 28.10.2021 16:54
Иностранца осудят за производство суррогатного алкоголя в Волгограде28.10.2021 11:59
Расследования 28.10.2021 11:59
Волгоградец зарубил топором спящего астраханского фермера и ограбил его28.10.2021 09:32
Расследования 28.10.2021 09:32
Мужчина в Волгоградской области обозвал свою бывшую ведьмой и поджег ее27.10.2021 11:43
Расследования 27.10.2021 11:43
Волгоградец собрал на даче незаконный арсенал оружия времен войны27.10.2021 09:16
Расследования 27.10.2021 09:16
В речпорту Волжского потушили пожар27.10.2021 08:39
Расследования 27.10.2021 08:39
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратами26.10.2021 17:28
Расследования 26.10.2021 17:28
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициями26.10.2021 16:16
Расследования 26.10.2021 16:16
Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в Волгограде26.10.2021 15:50
Расследования 26.10.2021 15:50
Жителя Крыма судят за зверское убийство волгоградского пенсионера на улице26.10.2021 15:16
Расследования 26.10.2021 15:16
Вспыхнувший из-за костра конфликт соседей в Волгограде закончился уголовным делом26.10.2021 14:20
Расследования 26.10.2021 14:20
В Волгограде контрактника осудили за покушение на убийство пьяного попутчика26.10.2021 11:40
Расследования 26.10.2021 11:40
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской области25.10.2021 20:10
Расследования 25.10.2021 20:10
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничество25.10.2021 19:32
Расследования 25.10.2021 19:32
Реклама