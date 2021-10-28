Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине города

В Волгограде задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в зверской расправе со 45-летним знакомым. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено на дороге одном из СНТ Красноармейского района во вторник, 26 октября. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

Во время розыска подозреваемого сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц Красноармейского района нашли автомобиль погибшего ВАЗ-2111. Полицейским удалось найти в нем доказательство, по которому установили личность преступника. Под давлением улик злоумышленник признался, что в понедельник, 25 октября, они со знакомым сидели в его машине и между ними возник внезапный конфликт. В ходе ссоры парень схватил нож и в ярости зарезал приятеля.