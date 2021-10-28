Экономика

Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса

Экономика 28.10.2021 11:53 Новости компаний
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28.10.2021 11:53 Новости компаний


Сбер запустил ряд собственных мер для поддержки бизнеса в условиях новой волны коронавирусной инфекции. Меры направлены на снижение финансовой нагрузки предприятий малого бизнеса, кредитующихся в Сбербанке, в период действия ограничений.
Одна из ключевых мер — собственная программа упрощенной реструктуризации кредитов для компаний малого бизнеса, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях. Услугой можно воспользоваться до конца текущего года. Отсрочка предоставляется на 3 месяца по основному долгу и процентам, также возможно увеличение общего срока договора до 6 месяцев. По окончании отсрочки платеж по кредиту не увеличивается.
Кроме того, банк не будет взыскивать неустойки и увеличивать процентную ставку за невыполнение требований, предусмотренных условиями договоров. Мораторий действует в течение нерабочих дней, объявленных Президентом РФ. Также банк готов не снижать лимиты овердрафтов в течение четвертого квартала текущего года клиентам пострадавших отраслей, если оборотов в нерабочие дни не было.
"Сбер активно участвует в государственных программах и уже начал принимать заявки по программе кредитования ФОТ 3.0. При этом, являясь крупнейшим финансовым институтом страны и обслуживая более 2,6 млн клиентов малого бизнеса, мы понимаем степень своей ответственности перед национальным предпринимательством. Поэтому наряду с программами господдержки в Сбере оперативно вырабатываются и собственные решения, направленные на поддержку бизнеса в непростой ситуации. В совокупности под действие запущенных нами механизмов подпадает более 50 тысяч предприятий, в которых работает более 400 тысяч человек", - прокомментировал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

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