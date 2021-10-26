Волгоградцы массово переходят на самозанятость





Число самозанятых жителей Волгоградской области выросло более чем в два раза по сравнению с данными на конец 2020 года. В регионе зарегистрировано 45,1 тысяча самозанятых, прирост составил 21,2 тысячи человек, сообщил зампредседателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков.

Количество самозанятых в регионе стремительно догоняет количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По данным ФНС, в Волгоградской области работают 51,1 тысячи ИП, с начала года свое дело открыли 900 жителей. Количество предпринимателей, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, выросло на 2% или 1400 человек в абсолютном выражении.

«Рост числа занятых в малом и среднем бизнесе говорит о правильности и своевременности решений, принятых для поддержки бизнеса в период пандемии, – отметил Усков. – Напомним, для предпринимателей были разработаны три пакета мер поддержки, включающие финансовую, налоговую и имущественную помощь».

Ряд индивидуальных предпринимателей перешли на эту форму организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта для оптимизации финансовой деятельности. Поэтому уменьшение числа юридических лиц в регионе не всегда означает фактическое закрытие бизнеса, пояснил Евгений Усков. Часть компаний провели укрупнение или слияние организаций, что также повлияло на статистику.

«Кроме того, регулярно актуализируются реестры юридических лиц налоговыми службами – ведомства исключают недействующие компании и компании с признаками однодневок, – добавил чиновник. – Поэтому к статистике по сокращению числа юридических лиц в регионе стоит относиться осторожно, она не тождественна экономическому спаду».

Об устойчивом положении экономики Волгоградской области говорят данные по обороту розничной торговли. В январе-августе 2021 года он составил 308,3 млрд рублей (+8,3% к аналогичному периоду 2020 года в сопоставимых ценах). Оборот общепита вырос на 5,6% и составил 9,3 млрд рублей. Наибольший рост показал сектор платных услуг, где оборот достиг 97,8 млрд рублей (+10,6%). Внешнеторговый оборот за восемь месяцев и вовсе возрос на 63,8%, в том числе экспорт увеличился на 80,4%.

«Безусловно, сегодня малый и средний бизнес переживает не лучшие времена, и при ведении предпринимательской деятельности всегда возникают риски. Но вряд ли стоить говорить о «вымирании», когда в регионе из 33,4 тысяч действующих компаний в стадии ликвидации находится всего 2,5%, а в стадии банкротства – только 1%», – прокомментировал член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков.