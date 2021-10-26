Волгоградец сгорел заживо на чужой даче из-за перевернувшегося мангала

Происшествия 26.10.2021 12:42
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26.10.2021 12:42
Приготовление пищи на самодельном мангале закончилось трагедией на одной из дач в СНТ «Дзержинец» на севере Волгограда. Здесь в понедельник, 25 октября, погиб 38-летний волгоградец, получив сильные термические ожоги. Мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщил ИА «Высота 102» замруководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району СУ СКР по Волгоградской области Василий Соловьев.
Погибший мужчина жил на даче у своего 79-летнего приятеля. В доме нет газа, и волгоградец решил приготовить суп на самодельном мангале из металлической арматуры.
«У него были больные ноги. Когда мужчина только разжег мангал, то по неосторожности зацепил его, перевернул на себя, из-за чего загорелась его одежда, – прокомментировал Василий Соловьев. – Приятель пытался помочь ему, вызвал скорую. Но погибший получил термические ожоги грудной клетки, других частей тела и скончался до прибытия врачей».
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