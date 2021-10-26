Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг 3 трлн рублей

Экономика 26.10.2021 09:13 Новости компаний
0
26.10.2021 09:13 Новости компаний
За девять месяцев года объем средств под управлением ВТБ Private Banking увеличился на 12% и на начало октября составил 3 трлн рублей. Доля ВТБ на российском рынке Private Banking в 2021 г. достигла 30%. Число клиентов с начала года выросло на 13% и превысило 28 тысяч человек.
Сегодня Private Banking формирует существенную часть срочных депозитов розничного бизнеса ВТБ с долей 55% и является драйвером продаж инвестиционных продуктов с долей 56%.
На протяжении последних лет отмечается значительный рост интереса VIP-клиентов к инвестиционным продуктам. Их проникновение в средства под управлением ВТБ Private Banking только за последний год увеличилось с 42% до 49%. Портфель инвестпродуктов ВТБ Private Banking с начала 2021 года увеличился на 31% и достиг 1,5 трлн рублей.
В контексте запроса состоятельных клиентов на инструменты с высокой доходностью и гарантированной сохранностью средств большим спросом пользуются субординированные облигации ВТБ. За 2021 год объем их продаж VIP-клиентам превысил 158 млрд рублей, что составляет более 83% от общего объема продаж всех субордов.
«Основными конкурентными преимуществами на рынке private banking сегодня стали качество сервиса и экспертиза. Опережающее развитие и имплементация лучших мировых практик именно в этих направлениях позволили нам укрепить лидерство на рынке управления частным капиталом. В рамках стратегии работы с состоятельным сегментом мы решили объединить два направления работы – Private Banking и Привилегию. Изменение модели и обслуживания позволит нам расширить число премиальных клиентов ВТБ и предоставить им доступ к самым востребованным продуктам и сервисам private banking», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».
По итогам отчетного периода и на фоне высокой волатильности рынков все актуальнее становится услуга advisory, которая предполагает финансовое консультирование, при котором клиент принимает решения по управлению средствами сам.
Активно развивается Family Office ВТБ Private Banking, позволяющий обеспечить защиту активов от ключевых рисков - рыночных, правовых, корпоративных и риска изменения семейных отношений. Большой интерес в связи с изменениями правового поля у состоятельных клиентов вызывает услуга «Налоговый check-up», позволяющей проанализировать текущую структуру портфеля и предложить пути ее усовершенствования.
Реклама
Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме льготного кредитования компаний малого бизнеса ФОТ 3.026.10.2021 12:03
Экономика 26.10.2021 12:03
По итогам 9 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 71,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ26.10.2021 09:56
Экономика 26.10.2021 09:56
По улицам Волгограда проедет Патруль заботы25.10.2021 16:34
Экономика 25.10.2021 16:34
Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%25.10.2021 15:44
Экономика 25.10.2021 15:44
ВТБ: треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки25.10.2021 15:09
Экономика 25.10.2021 15:09
Банк «Открытие» подписал с «Арктик СПГ 2» дополнительное соглашение к кредитному договору25.10.2021 14:06
Экономика 25.10.2021 14:06
ВТБ предлагает отменить ограничения на дистанционное оформление ипотеки25.10.2021 13:59
Экономика 25.10.2021 13:59
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей25.10.2021 11:51
Экономика 25.10.2021 11:51
На выставке Veg-Life Expo научили как в современном мире заботиться о здоровье25.10.2021 11:35
Экономика 25.10.2021 11:35
ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.025.10.2021 11:07
Экономика 25.10.2021 11:07
Волгоградская область поднялась в рейтинге по научно-технологическому развитию25.10.2021 10:22
Экономика 25.10.2021 10:22
Волгоградцам по-новому рассчитали имущественный налог22.10.2021 20:04
Экономика 22.10.2021 20:04
Автовладельцам в Волгоградской области выставили счета на 2,2 миллиарда22.10.2021 16:13
Экономика 22.10.2021 16:13
Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки до 7,5% приведет к укреплению рубля22.10.2021 15:32
Экономика 22.10.2021 15:32
ВТБ застрахует банковские счета абонентов ВТБ Мобайл от мошенников22.10.2021 11:40
Экономика 22.10.2021 11:40
Реклама