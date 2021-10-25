ВТБ предлагает отменить ограничения на дистанционное оформление ипотеки

Экономика 25.10.2021 13:59 Новости компаний
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25.10.2021 13:59 Новости компаний
ВТБ считает необходимым законодательно расширить способы удаленной идентификации клиентов при проведении дистанционных ипотечных сделок. Это позволит российским банкам полномасштабно и с соблюдением всех мер безопасности запустить программы по онлайн-кредитованию. Вопрос может быть особенно актуальным в период эпидемиологических локдаунов и ограничений в работе регистрирующих органов. Об этом в ходе выступления в Государственной Думе РФ в понедельник заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Во время пандемии 2020 г. ЦБ РФ временно разрешил российским банкам упрощенную идентификацию новых клиентов, что позволило проводить ипотечные сделки дистанционно. Клиенты могли открывать счета для оформления ипотеки без личного присутствия в офисе. Однако затем послабления не продлили, что повлияло на процесс онлайн-кредитования.
По данным Росреестра, доля ипотеки, зарегистрированной онлайн, в нашей стране по итогам прошлого года превысила 37%, что в четыре раза выше показателей на конец 2019 года. Резкий рост спроса на цифровые учетно-регистрационные действия, связанные с ипотекой, обусловлен первой волной пандемии. При этом срок регистрации сделок сократился практически вдвое.
Дистанционная сделка с недвижимостью предусматривает проведение процесса на 100% в цифровом формате. Документы могут подписываться в электронном виде усиленной квалифицированной электронной подписью. Посещать для этого офис банка или МФЦ нет необходимости.
По словам Анатолия Печатникова, цифровизация ипотеки и перевод ее в онлайн-формат – один из ключевых вопросов, который требует решения в период новой волны пандемии. Особенно это актуально в условиях повышенного спроса на жилищное кредитование: по итогам 9 месяцев нынешнего года спрос населения на ипотеку вырос на 42%, до 4 трлн рублей.
«Во время первой волны пандемии ВТБ совершил прорыв на жилищном рынке России и первым запустил онлайн-выдачу ипотеки. Благодаря нашей стратегии по цифровизации мы превратили сложный и долгий оффлайн-процесс в дистанционную сделку с моментальным подписанием документов. За год мы трансформировали свои сервисы так, что сегодня каждая вторая заявка на ипотеку уже поступает через цифровые каналы. Сделки с электронной регистрацией недвижимости, не посещая банк или МФЦ, проводят 60% клиентов, а рефинансируют ипотеку таким способом уже почти 100% наших заемщиков. Однако для тех, кто пока не является клиентом ВТБ, но хочет взять кредит у нас, вопрос остается открытым. Мы считаем, что для банков не должно быть барьеров для удаленной идентификации клиентов и проведения сделок. За этой технологией – будущее, и банки готовы обеспечить такой сервис, соблюдая все требования безопасности. Однако откладывать решение этого вопроса нельзя – пандемия пока не закончена, и ее «волны» не должны мешать клиентам решать свои жилищные вопросы», – подчеркнул зампред ВТБ.
Топ-менеджер заявил, что первый шаг в этом направлении – создание дополнительных способов удаленной идентификации клиентов. «Для онлайн-сделок с недвижимостью важно реализовать и механизм признания электронного согласия клиента, в том числе для обращения в Бюро кредитных историй. Удаленная идентификация личности должна обязательно быть безопасной и исключать факты любого мошенничества. Аналогичный механизм можно предусмотреть и для дистанционного открытия счетов эскроу. Разработку наиболее эффективных цифровых инструментов для этого может провести только регулятор. Со своей стороны, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поделиться успешным опытом проведения таких сделок, чтобы наша экспертиза помогла игрокам рынка реализовать новую технологию», – добавил Анатолий Печатников.
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