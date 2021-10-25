МАЗ снес трамвай с рельсов на юге Волгограда

Происшествия 25.10.2021 12:48
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25.10.2021 12:48
Трамваи №11 в Красноармейском районе Волгограда двигаются по усеченному маршруту, разворачиваясь через депо, до ликвидации последствий ДТП с участием МАЗа и трамвайного вагона. Как сообщили в мэрии, около 11.25 на улице 40 лет ВЛКСМ грузовой автомобиль не уступил дорогу общественному транспорту и протаранил его. В результате трамвай сошел с рельсов, у него повреждены правый борт и пантограф. Пассажиров на момент столкновения в вагоне не было, водитель и кондуктор не пострадали.
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