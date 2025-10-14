Общество

Звонить в УК и ЕДЦ, а не СМИ нужно волгоградцам при холодных батареях в квартире

Общество 14.10.2025 18:36
0
14.10.2025 18:36


В Волгограде в этом году раньше срока подали отопление в социальные учреждения и многоквартирные дома. Между тем, сообщает ИА «Высота 102», в средствах массовой информации и пабликах который день появляются публикации о замерзающих горожанах. Чаще всего это происходит лишь потому, что звонить для решения проблем горожане предпочитают не в свои управляющие компании, а журналистам и авторам Telegram-каналов. Так проще, но проблем, как правило, не решает.   

За последним таким примером ходить далеко не надо. 14 октября в одном из волгоградских изданий появилась публикация с громким заголовком о замерзающем в поселке Военный Городок ребенке-инвалиде. На поверку оказалось, что звонившая в редакцию мать не потрудилась перед этим выяснить в своей управляющей компании суть проблемы. На деле же, именно УК необходимо было произвести пару простых манипуляций. Но даже здесь сообщили, что мать ребенка с жалобами им не звонила. 

Более того, к тому моменту, когда сенсация о замерзшем ребенке увидела свет, дом, в котором он проживает, уже как два часа получал отопление. 

Заголовки здесь не помогут 

В пресс-службе «Концессий», комментируя ситуацию, с сожалением отмечают, что провокационных публикаций, которые не решают проблем волгоградцев, а лишь нагнетают негатив в информационном поле, не становится меньше.  

– Более того, иногда наши коллеги журналисты пользуются своим служебным положением, чтобы прояснить ситуацию в личных целях. Мы не против, всегда помогаем и все разъясняем. Нам известно, где живут сотрудники основных городских средств массовой информации – это нормальная рабочая история. Но делать такие заявления предметом хайповых публикаций – это уже вне всякого понимания, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Концессий». – Спекуляции в духе «Здравствуйте, дорогие коллеги. Социально-необеспеченные, малоимущие, многодетные граждане, ветераны Великой Отечественной войны и межвидового полигона ракетных войск стратегического назначения «Капустин Яр-1» и семьи участников специальной военной операции на Украине, проживающие в доме №7 по улице имени 7-й Гвардейской бригады сообщают, что <...>» никому не добавляют чести и профессионализма. Здесь важно определиться: мы хотим помочь людям, помочь себе, или повысить свой KPI по скандальным материалам? 

Куда в итоге звонить? 

В ресурсоснабжающей компании жителей Волгограда, в квартиры которых по каким-то причинам еще не пришло тепло, призывают звонить по телефону управляющей компании а также по номеру единого диспетчерского центра. 

– Здесь вам помогут быстрее и сообщат более достоверную информацию только с одной единственной целью: решить вашу проблему, – утверждают в «Концессиях». 

Напомним, что в Волгограде организована работа Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ. Чтобы выяснить причину отсутствия тепла в квартирах, волгоградцам нужно звонить по телефону 8(8442) 333-134. 

Кроме того, «Концессии» запустили чат-бот электронной приемной. Здесь можно сообщить о проблеме, а также оставить отзыв о работе сотрудников и предприятий в целом. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2025 18:47
Общество 14.10.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 16:45
Общество 14.10.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 16:20
Общество 14.10.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 15:07
Общество 14.10.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 14:55
Общество 14.10.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 14:24
Общество 14.10.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 13:29
Общество 14.10.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 13:04
Общество 14.10.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 11:49
Общество 14.10.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 11:40
Общество 14.10.2025 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2025 08:50
Общество 14.10.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 07:45
Общество 14.10.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 07:19
Общество 14.10.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 06:39
Общество 14.10.2025 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2025 06:12
Общество 14.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:47
Волгоградские отели Marton конфискованы и переходят в госсобственностьСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Михайловке до 5 лет тюрьмы грозит серийному мебельному мошенникуСмотреть фотографии
18:36
Звонить в УК и ЕДЦ, а не СМИ нужно волгоградцам при холодных батареях в квартиреСмотреть фотографии
17:44
Волгоградский цирк откроется после реконструкции до конца годаСмотреть фотографии
17:29
Тело на улицу, протезы – в кусты: безногого участника СВО до смерти забили под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:45
Под Волгоградом суд запретил остановку электро- и газоснабжения котельныхСмотреть фотографии
16:20
Первый всероссийский фестиваль русской кухни пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:13
В Жирновске задержан иностранец, пытавшийся «выкупить» у полиции сынаСмотреть фотографии
15:15
T2 обеспечила связью 7 тысяч жителей удаленных хуторов и сел Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:07
Доехавшего до Волгограда на BMW нижегородца отправили в пешее путешествиеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:55
В России ветеранов СВО бесплатно переобучают новым специальностямСмотреть фотографии
14:24
Погода на Покров предсказала волгоградцам малоснежную и суровую зимуСмотреть фотографии
14:02
Фехтовальщики ДЮЦ заняли весь пьедестал на областном турнире в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
В Москве задержали соучастника циничного обмана волгоградской школьницыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
В Волжском началась подтопка соцобъектовСмотреть фотографии
13:04
«Ушёл в свой день рождения»: в Волгограде скончался бывший командир 20-й дивизии Николай АкимовСмотреть фотографии
12:06
Слюсарь пообещал ростовскому ипподрому чудесное перерождениеСмотреть фотографии
11:49
«Всё же впишется»: учёные РАН рассказали, чем грозит землянам гигантский оторвавшийся протуберанецСмотреть фотографии
11:45
«Хотите затянуть дело?»: водитель BMW Пак отрекся на суде от двух из четырех адвокатовСмотреть фотографии
11:40
Автопарк волгоградских коммунальщиков пополнился новой спецтехникойСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде из-за ДТП на «Голубинской» встало движение трамваев №№ 1, 4, 5, 6Смотреть фотографии
10:38
Особняк вместо домов для сирот: экс-глава Еланского района Литвинов идет под судСмотреть фотографии
10:37
Стальное месиво: под Волгоградом на федеральной трассе столкнулись четыре грузовикаСмотреть фотографии
10:20
На севере Волгограда Mercedes сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцы задолжали УК и «ресурсникам» 15 млрд рублейСмотреть фотографии
09:09
«Он на СВО, они – себе деньги в карман»: силовики скрутили укравших миллион у военного из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
Более 106 тонн семян сомнительного качества выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Губернатор и «хвостики»: смотрим самые милые фото с Андреем Бочаровым в его День рожденияСмотреть фотографии
07:45
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:19
В Михайловке непривитых от гриппа детей грозятся не пускать в школы и детсадыСмотреть фотографии
 