



В Волгограде в этом году раньше срока подали отопление в социальные учреждения и многоквартирные дома. Между тем, сообщает ИА «Высота 102», в средствах массовой информации и пабликах который день появляются публикации о замерзающих горожанах. Чаще всего это происходит лишь потому, что звонить для решения проблем горожане предпочитают не в свои управляющие компании, а журналистам и авторам Telegram-каналов. Так проще, но проблем, как правило, не решает.

За последним таким примером ходить далеко не надо. 14 октября в одном из волгоградских изданий появилась публикация с громким заголовком о замерзающем в поселке Военный Городок ребенке-инвалиде. На поверку оказалось, что звонившая в редакцию мать не потрудилась перед этим выяснить в своей управляющей компании суть проблемы. На деле же, именно УК необходимо было произвести пару простых манипуляций. Но даже здесь сообщили, что мать ребенка с жалобами им не звонила.

Более того, к тому моменту, когда сенсация о замерзшем ребенке увидела свет, дом, в котором он проживает, уже как два часа получал отопление.

Заголовки здесь не помогут

В пресс-службе «Концессий», комментируя ситуацию, с сожалением отмечают, что провокационных публикаций, которые не решают проблем волгоградцев, а лишь нагнетают негатив в информационном поле, не становится меньше.

– Более того, иногда наши коллеги журналисты пользуются своим служебным положением, чтобы прояснить ситуацию в личных целях. Мы не против, всегда помогаем и все разъясняем. Нам известно, где живут сотрудники основных городских средств массовой информации – это нормальная рабочая история. Но делать такие заявления предметом хайповых публикаций – это уже вне всякого понимания, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Концессий». – Спекуляции в духе «Здравствуйте, дорогие коллеги. Социально-необеспеченные, малоимущие, многодетные граждане, ветераны Великой Отечественной войны и межвидового полигона ракетных войск стратегического назначения «Капустин Яр-1» и семьи участников специальной военной операции на Украине, проживающие в доме №7 по улице имени 7-й Гвардейской бригады сообщают, что <...>» никому не добавляют чести и профессионализма. Здесь важно определиться: мы хотим помочь людям, помочь себе, или повысить свой KPI по скандальным материалам?

Куда в итоге звонить?

В ресурсоснабжающей компании жителей Волгограда, в квартиры которых по каким-то причинам еще не пришло тепло, призывают звонить по телефону управляющей компании а также по номеру единого диспетчерского центра.

– Здесь вам помогут быстрее и сообщат более достоверную информацию только с одной единственной целью: решить вашу проблему, – утверждают в «Концессиях».

Напомним, что в Волгограде организована работа Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ. Чтобы выяснить причину отсутствия тепла в квартирах, волгоградцам нужно звонить по телефону 8(8442) 333-134.

Кроме того, «Концессии» запустили чат-бот электронной приемной. Здесь можно сообщить о проблеме, а также оставить отзыв о работе сотрудников и предприятий в целом.