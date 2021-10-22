Волгоградцам по-новому рассчитали имущественный налог

Экономика 22.10.2021 20:04
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22.10.2021 20:04
Скоро декабрь, и это значит, что пора платить имущественные налоги. Квартиры, дома, комнаты, гаражи, склады и даже паркинги с этого года будут оплачиваться по-другому. Как и сколько? Разберемся подробнее.
В соответствии с федеральным законодательством в 2020 году мы все перешли на исчисление имущественного налога исходя кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как это было раньше. Чтобы теперь определить величину налога на недвижимость, нужно ставку умножить на стоимость объекта с учетом льгот и вычетов.
Подавляющая часть муниципалитетов Волгоградской области приняла решение установить для своих жителей ставку налога в размере 0,1, а в отдельных случаях – 0,075%. Определены и вычеты, позволяющие снизить налоговую нагрузку. Люди, проживающие в квартирах, смогут не платить за 20 квадратных метров от общей площади жилья. В комнатах – за 10 метров, в домах за 50. При этом, для собственников, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, размер налоговых вычетов дополнительно увеличивается на 5 квадратных метров на квартиру или комнату и на 7 квадратных метров на жилой дом в расчёте на каждого несовершеннолетнего.
В ряде случаев после вычета размер налога и вовсе может быть равен нулю. Только в Волгограде 3720 таких квартир и 18286 жилых домов. Кроме того, налог на имущество физических лиц не уплачивают инвалиды первой и второй групп, пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста – мужчины и женщины, достигшие 55 и 60 лет – всего 44% собственников на территории областного центра. Благодаря вычету «нулевые квитанции» получат и многие жители сельских населенных пунктов.
Как рассчитать имущественный налог?
Допустим, вы собственник квартиры площадью 56 квадратных метров в Дзержинском районе Волгограда. По кадастровому паспорту ее стоимость оценивается в два миллиона рублей. Муниципальными властями для такого жилья установлена ставка 0,1%. Согласно федеральным законам налоговый вычет для такого жилья составит 20 квадратных метров, что в денежном выражении - 715 тысяч рублей. А налог (2000000-715000)*0,001 = 1285 рублей в год. В некоторых случаях налоговыми органами используются дополнительные понижающие коэффициенты.
Конечно, чтобы провести расчеты с максимальной точностью, нужно использовать данные, которые актуальны на сегодняшний день. Так, к примеру, на кадастровую оценку влияют такие факторы, как инфраструктура района, износ дома, стоимость аналогичных объектов на рынке. В Волгоградской области полномочиями по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости наделено государственное учреждение «Волгоградтехинвентаризация».
Согласно Налоговому кодексу РФ с 2020 года на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости перешли во всех регионах страны. Переход к новому порядку исчисления позволит решить важную задачу – включить в налоговую базу объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с 1 марта 2013 года, сведения об инвентаризационной стоимости которых ранее не предоставлялись в налоговые органы.
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