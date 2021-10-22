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Уникальное предложение:«Ростелеком» объявил о сборе заявок на покупку пансионата «Орбита»

Телеком 22.10.2021 15:26
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22.10.2021 15:26


«Ростелеком» объявил о сборе заявок для участия в торгах на приобретение акций АО «Оздоровительный комплекс “Орбита”». Пансионат расположен на побережье Черного моря, в селе Ольгинка Туапсинского района, имеет собственный выход к морю и благоустроенный пляж с набережной. Его территория составляет 11,5 га, а длинна береговой линии— 150 метров. Для приема отдыхающих представлены 4 спальных корпуса и 7 коттеджей, включающих 365 номеров, из которых 132 – высшей категории, с общим количеством 960 койко-мест.
«Пансионат “Орбита” всегда был важным инфраструктурным объектом “Ростелекома”. На его территории круглый год наши сотрудники укрепляли здоровье, проводили корпоративные спартакиады и бизнес-конференции. Но время не стоит на месте: меняется рынок, компания, наша стратегия. Непрофильные активы становятся балластом, который тормозит развитие. Продажа пансионата высвобождает ресурсы и позволяет фокусироваться на основных задачах по цифровизации, которые стоят перед компанией», – рассказал Сергей Мордасов, вице-президент – директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком». 
Пансионат имеет все условия для организации деловых встреч и бизнес-конференций, спортивных и культурных мероприятий круглый год. На его территории расположены несколько конференц-залов и большой актовый зал для общих собраний, способный вместить до 700 человек. Отопление и горячее водоснабжение комплекса обеспечивает собственная блочно-модульная газовая котельная. В числе преимуществ «Орбиты» – современное оборудование и опытные сотрудники для проведения корпоративных мероприятий, деловых встреч и конференций. Пансионат имеет лечебно-профилактическую базу в отдельно стоящем корпусе и квалифицированный медицинский персонал, готовый оказывать лицензированные медицинские услуги отдыхающим.  
«Компания владеет пансионатом не один десяток лет и поддерживает его в отличном состоянии. Мы постоянно проводим ремонты, модернизируем оборудование и инвестируем в развитие, поэтому сейчас предлагаем готовый бизнес с известным среди отдыхающих именем и положительной репутацией практически под ключ», – отметил Александр Яценко, директор департамента недвижимости МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».
В пансионате имеется развитая инфраструктура для качественного семейного и индивидуального отдыха, в том числе полный комплекс рекреационных и развлекательных сервисов.Основное питание гостей пансионата обеспечивает ресторан «Жемчужный», кроме того на территории комплекса работают три кафе и ресторан «Экстрим» с летней площадкой, а также другие объекты общепита. «Орбита» предлагает посетителям киноконцертный, крытый спортивный и тренажерный залы, закрытый и открытый плавательные бассейны, сауны и турецкий хамам, а также спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола и других игровых видов спорта. Для детского досуга на территории объекта работает игровая комната «Десятое королевство» и игровой уличный комплекс «Пиратский корабль». 
Информацию о торгах можно получить на официальном сайте компании или по телефону +7 (499) 999-8283 доб. 1066.

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