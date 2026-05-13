«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил специализированный онлайн-магазин для компаний. Операторам связи доступно свыше 10 тыс. позиций профессионального сетевого и серверного оборудования, оптические и абонентские устройства, компоненты инженерной инфраструктуры. Для покупателей предусмотрена услуга «тестового полигона» – возможность протестировать оборудование до оформления закупки.
Интернет-магазин предлагает широкий спектр оборудования в необходимом для конкретного запроса или проекта оператора связи объеме. Сейчас в проекте участвует более 300 отечественных вендоров, гарантирующих устойчивость цепочек поставок.
Операторам связи с действующей лицензией предоставляется скидка до 30% от цены товара в зависимости от номенклатурной позиции. Финальная цена формируется с учетом вида товара и объема заказа.
Наталия Крючкова, старший вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома»:
– Запуск специализированного онлайн-магазина – это важный шаг в развитии взаимодействия с операторами связи. Мы переходим от классического провайдера цифровых услуг к полноценному поставщику телекоммуникационного и ИТ-оборудования профессионального уровня. Теперь наши партнеры могут закрыть все потребности для бизнеса: от построения сетевой инфраструктуры до покупки ИТ-услуг. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент товаров из реестра отечественного телеком-оборудования. Кроме того, мы предлагаем предпродажное тестирование – редкую опцию для стандартного онлайн-магазина, но привычную для инженерных закупок операторов.
Возможен самовывоз со складов распределенной инфраструктуры «Ростелекома» в регионах РФ или доставка по России транспортной компанией до адреса покупателя.
Фото: «Ростелеком».
