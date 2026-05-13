Главное

«Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Федеральные новости
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Телеком

Волгоградцы активно переходят на удаленный формат работы – T2

Телеком 13.05.2026 16:29 Реклама
0
13.05.2026 16:29 Реклама


Оператор проанализировал трудовую мобильность россиян в 15 городах-миллионниках и выявил новые формы занятости. Волгоград вошел в число мегаполисов, где удаленный формат особенно востребован: из дома работают 49,1% абонентов. Удаленка также наиболее распространена в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Омске, Самаре и Ростове-на-Дону, в то время как жители двух столиц, напротив, все чаще возвращаются в офис.
Почти половина наблюдаемой аудитории пользуется удаленным форматом: доля таких работников в городах-миллионниках в среднем составляет 49,2%. Специалисты аналитики больших данных T2 выявили новые формы трудовой жизни россиян. 
Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд развернулся. В регионах стали активнее переходить на работу из дома, их жители значительно опережают Москву и Санкт-Петербург по проникновению формата. Можно предположить, что ситуация на рынке труда и усталость от удаленной работы приводят к тому, что в столицах сотрудники чаще соглашаются на работу в офисе.
Работа из дома наиболее популярна в регионах: в Нижнем Новгороде – 59%, Краснодаре – 56%, Омске – 55,5%, Самаре – 54%, Ростове-на-Дону – 53,3%, Волгограде – 49,1%. Наименьший процент фиксируется в Перми – 43,5%. Отстают по показателям и столицы: в Москве доля удаленщиков находится на уровне 41%, в Санкт-Петербурге – 39%. На рост проникновения формата влияют в том числе индивидуальные предприниматели в регионах, которые работают из дома.
Трудовая мобильность различается не только между городами, но и поколениями. Ядро удаленщиков обширное и охватывает людей от 25 до 54 лет. При этом именно молодые люди показывают готовность не просто работать из офиса, но пересекать для этого большие расстояния. Работники 25-34 лет наиболее мобильны – их доля составляет 28% ежедневно. Это обусловлено не только компромиссом в пользу работы, соответствующей ожиданиям, но и симпатией к офису – как все более комфортному пространству, которое позволяет общаться с коллегами и порой быстрее решать задачи. Представители других возрастных категорий чаще выбирают работу ближе к дому.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
– Волгоград сегодня входит в число городов-миллионников, где удаленный формат работы стал частью повседневной жизни для значительной части жителей. При этом похожую динамику мы видим и в других крупных городах юга России – Краснодаре и Ростове-на-Дону. Гибкие форматы занятости постепенно становятся устойчивой формой занятости: люди все чаще выбирают сценарии, которые помогают эффективнее распределять время и выстраивать комфортный ритм жизни. Аналитика больших данных позволяет нам видеть эти изменения: мы пониманием, как трансформируются повседневные привычки клиентов и развиваем цифровые сервисы, учитывающие различные сценарии.
Источник фото: Shutterstock/ автор YAKOBCHUK VIACHESLAV.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjeEH5PG

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
22.05.2026 15:32 Реклама
Телеком 22.05.2026 15:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 21.05.2026 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2026 10:38 Реклама
Телеком 21.05.2026 10:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2026 10:00
Телеком 21.05.2026 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2026 16:03 Реклама
Телеком 20.05.2026 16:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2026 09:27
Телеком 20.05.2026 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2026 16:52 Реклама
Телеком 19.05.2026 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2026 13:03 Реклама
Телеком 19.05.2026 13:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2026 10:10 Реклама
Телеком 19.05.2026 10:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.05.2026 15:41 Реклама
Телеком 18.05.2026 15:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2026 17:49 Реклама
Телеком 15.05.2026 17:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 15.05.2026 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2026 14:00
Телеком 15.05.2026 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2026 16:37 Реклама
Телеком 14.05.2026 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2026 14:20 Реклама
Телеком 14.05.2026 14:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:00
Под Волгоградом спасатели ищут утопленника в реке ДонСмотреть фотографии
15:33
Часть центра Волгограда перекроют 23 мая из-за забегаСмотреть фотографии
15:17
Картельный сговор маршрутчиков вскрыло УФАС в МихайловкеСмотреть фотографии
15:16
Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускницСмотреть фотографии
14:59
Волжский горсуд назначил дату рассмотрения дела семейства экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
14:33
Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублейСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам напомнили о дедлайне для подачи налоговых декларацийСмотреть фотографии
13:18
Успел в последние секунды: сотрудник ФСИН спас тонущего на Ахтубе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:58
Имран Азнауров – в символической сборной молодых футболистовСмотреть фотографии
12:47
Главу Руднянского района переизбрали на второй срокСмотреть фотографии
12:37
Как Сады Придонья адаптируются в условиях рыночной неопределенностиСмотреть фотографии
12:02
Подозреваемому в вымогательстве журналисту Алексею Серовому смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
11:51
Ростовчанка отсудила у жадного экс-супруга 42 млн рублейСмотреть фотографии
11:49
Бочаров: впервые за 10 лет обводнение Волго-Ахтубинской поймы достигло 90%Смотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Злостного алиментщика волгоградские приставы вытащили из шкафаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде из-за очередной аварии урезали трамвайные маршрутыСмотреть фотографии
11:11
Километр нового водовода проложили на ул. Автотранспортной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Нулевую Продольную Волгограда освободили от ограниченийСмотреть фотографии
11:07
Монохром воспоминаний и рукотворная народная палитра в новом балете о ЧайковскомСмотреть фотографии
10:48
Автотуристы назвали Волгоград одним из лучших направленийСмотреть фотографии
10:12
Волгоградку обвинили в краже после снятия денег с карты погибшего в ДТП сожителяСмотреть фотографии
09:59
Волгоградцам и гостям города назвали дешевые места для ночевокСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом за вылов 22 рыбин сетями задержали двоих рыбаковСмотреть фотографии
09:40
Гендиректора «Ротора» восхитила поддержка болельщиков на матче с «Акроном»Смотреть фотографии
09:30
Ставший чиновником экс-глава полиции Дубовки обвиняется в кражеСмотреть фотографии
08:50
Билборды в поддержку «Ротора» появились в Самаре перед матчем с «Акроном»Смотреть фотографии
08:25
Волгоградцев предупредили о штрафах за старые газовые плитыСмотреть фотографии
08:23
Любовь Астамирова взяла золото на крупном федеральном турнире по дзюдо в НовочеркасскеСмотреть фотографии
08:13
«Ближе к 9 будет пробка»: Нулевая продольная в Волгограде может встать из-за «легкого» ДТПСмотреть фотографии
07:50
Волгоградская область не попала под атаку 217 украинских БПЛАСмотреть фотографии
 