Волгоградцы активно переходят на удаленный формат работы – T2

Оператор проанализировал трудовую мобильность россиян в 15 городах-миллионниках и выявил новые формы занятости. Волгоград вошел в число мегаполисов, где удаленный формат особенно востребован: из дома работают 49,1% абонентов. Удаленка также наиболее распространена в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Омске, Самаре и Ростове-на-Дону, в то время как жители двух столиц, напротив, все чаще возвращаются в офис.
Почти половина наблюдаемой аудитории пользуется удаленным форматом: доля таких работников в городах-миллионниках в среднем составляет 49,2%. Специалисты аналитики больших данных T2 выявили новые формы трудовой жизни россиян.
Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд развернулся. В регионах стали активнее переходить на работу из дома, их жители значительно опережают Москву и Санкт-Петербург по проникновению формата. Можно предположить, что ситуация на рынке труда и усталость от удаленной работы приводят к тому, что в столицах сотрудники чаще соглашаются на работу в офисе.
Работа из дома наиболее популярна в регионах: в Нижнем Новгороде – 59%, Краснодаре – 56%, Омске – 55,5%, Самаре – 54%, Ростове-на-Дону – 53,3%, Волгограде – 49,1%. Наименьший процент фиксируется в Перми – 43,5%. Отстают по показателям и столицы: в Москве доля удаленщиков находится на уровне 41%, в Санкт-Петербурге – 39%. На рост проникновения формата влияют в том числе индивидуальные предприниматели в регионах, которые работают из дома.
Трудовая мобильность различается не только между городами, но и поколениями. Ядро удаленщиков обширное и охватывает людей от 25 до 54 лет. При этом именно молодые люди показывают готовность не просто работать из офиса, но пересекать для этого большие расстояния. Работники 25-34 лет наиболее мобильны – их доля составляет 28% ежедневно. Это обусловлено не только компромиссом в пользу работы, соответствующей ожиданиям, но и симпатией к офису – как все более комфортному пространству, которое позволяет общаться с коллегами и порой быстрее решать задачи. Представители других возрастных категорий чаще выбирают работу ближе к дому.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
– Волгоград сегодня входит в число городов-миллионников, где удаленный формат работы стал частью повседневной жизни для значительной части жителей. При этом похожую динамику мы видим и в других крупных городах юга России – Краснодаре и Ростове-на-Дону. Гибкие форматы занятости постепенно становятся устойчивой формой занятости: люди все чаще выбирают сценарии, которые помогают эффективнее распределять время и выстраивать комфортный ритм жизни. Аналитика больших данных позволяет нам видеть эти изменения: мы пониманием, как трансформируются повседневные привычки клиентов и развиваем цифровые сервисы, учитывающие различные сценарии.
