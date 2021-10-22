За три месяца в Волгоградской области уволились почти 36 тысяч человек





Во втором квартале 2021 года в Волгоградской области уволились или попали под сокращение 35,9 тысяч человек. Это на 7,1 тысячу сотрудников больше, чем во втором квартале предыдущего года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза.

Абсолютное большинство (27,8 тысяч) уволились по собственному желанию, еще 2,4 тысячи работников ушли по соглашению сторон. Под сокращение попали 857 человек, остальные сотрудники ушли с работы по другим причинам. При этом на работу в июле-сентябре 2021 года в Волгоградской области устроились чуть больше 30 тысяч, таким образом, превышение уволившихся над вновь принятыми составило 19,6%.

Аналитики сети опирались на данные об увольнениях и приеме на работу в крупных и средних предприятиях. В целом по России рабочие места во втором квартале покинули 2,66 млн человек – это рекорд минимум за последние девять лет, отмечается в исследовании. Впрочем, численность нанятых работников также стала рекордной за восьмилетний период. «Мы наблюдаем постепенное восстановление рынка труда после коронавирусного кризиса. Рост увольнений сейчас, как и в допандемийный период, сопровождается ростом числа трудоустройств, что может свидетельствовать об оживлении экономики и возвращении к нормальной ротации кадров», – отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Еще одной тенденцией, по мнению аналитиков, стали изменения в структуре занятости россиян. Численность работников компаний со статусом юридических лиц уменьшилась при увеличении количества сотрудников неформального сектора и переходе людей на самозанятость.