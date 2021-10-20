Sports.ru и видеосервис Wink возвращают на экраны лучший год российского футбола20.10.2021 18:13
Оператор билайн запустил новый тариф-конструктор20.10.2021 13:05
Каждый третий смартфон волгоградцы покупают в кредит19.10.2021 14:57
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения15.10.2021 17:05
Волгоградские вахтовики смогут взять мобильные каникулы15.10.2021 14:35
Будущее уже наступило: «Ростелеком» стал цифровым партнером забега с дополненной реальностью13.10.2021 17:28
Билайн назвал самые посещаемые волгоградцами регионы08.10.2021 13:27
Клиентоортентированное решение: «Ростелеком» подключил умное видеонаблюдение для волгоградской стоматологической клиники01.10.2021 08:50
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения для стоматологической клиники ООО «Лечебно-диагностический центр «Медсервис СБТ»в Волгограде. Технические специалисты национального провайдера подключили к облачному сервису «Видеонаблюдение для бизнеса» четыре IP-видеокамеры. Теперь руководство клиники в...