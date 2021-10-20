Телеком

Подключить интернет на труднодоступных территориях России становится проще

Телеком 20.10.2021 20:38 Новости компаний
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20.10.2021 20:38 Новости компаний


РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») предлагает новым пользователям скоростного спутникового интернета под торговой маркой (ТМ) SenSat «Простую формулу связи»1. Специальная акция позволит жителям удаленных и труднодоступных территорий России, ранее не подключенных к скоростному интернету, получить полноценный доступ к развлекательному контенту, возможность приобретать товары и сервисы, пользоваться дистанционным образованием, медициной, государственными услугами, развивать бизнес в сети.
«Целевая аудитория SenSat — собственники жилья и владельцы бизнеса в труднодоступных и удаленных районах. “Простая формула связи” — уникальное рыночное предложение с выгодными ценами на пользовательское оборудование для новых абонентов компании. Акция направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои клиентов, проинформировать их о новых возможностях подключения скоростного спутникового интернета для загородного дома и бизнеса. Время действия акции выбрано неслучайно. Мы ожидаем значительный рост обращений перед Новым годом и готовы полностью удовлетворить спрос на приобретение комплектов подключения в любом регионе России с помощью развитой партнерской сети официальных дилеров SenSat», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.
Стать участником акции «Простая формула связи» можно до 27 декабря 2021 года. Для этого необходимо приобрести, установить и активировать комплект подключения спутникового интернета, выбрать тарифный план и заключить договор с РТКОММ.
Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера SenSat в регионе. 
Узнать подробности акции и оставить заявку на подключение можно на сайте оператора: https://www.sensat.ru/actions/10696/.
1Согласно условиям акции РТКОММ вновь подключаемые абоненты скоростного спутникового интернета SenSat получили возможность приобрести пользовательское оборудование по специальной цене 9 900 р. Акция действует на всей территории Российской Федерации и распространяется на оборудование для работы в Ка-диапазоне через космические аппараты «Экспресс-АМ5», «Ямал-601» и «Eutelsat 36C» («Экспресс-АМУ1»). 

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