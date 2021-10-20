Пенсионер погиб в загадочном пожаре под Волгоградом





В результате пожара в городе Котово в собственной квартире погиб 65-летний пенсионер. Тело обнаружили расчеты 43-ой пожарно-спасательной части, прибывшие на вызов накануне вечером, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Информация о пожаре в одной из многоквартирных домов на улице Свердлова поступила диспетчеру в 19.31. К моменту прибытия экстренных служб в квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратных метров. Через 11 минут после вызова огонь был потушен. Причина возгорания пока неизвестна, ее устанавливают эксперты.