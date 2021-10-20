Невнимательный водитель оставил волгоградцев без трамваев в час-пик





Водитель седана бизнес-класса Toyota Mark X на 35 минут остановил движение трамваев в Красноармейском районе Волгограда в час-пик минувшим утром. Около 7.10 в районе остановки «Клуб «Строитель» водитель не выдержал дистанцию и врезался в вагон на маршруте №11, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Пассажиры в трамвае не пострадали, вагон получил незначительные повреждения. Волгоградцам, привыкшим добираться из Заканальной части по рельсам, пришлось пересесть на маршрутки и автобусы, переполненные в час-пик. Движение трамваев было возобновлено только в 07.45.