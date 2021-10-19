Телеком

Каждый третий смартфон волгоградцы покупают в кредит

Телеком 19.10.2021 14:57
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19.10.2021 14:57


С июля по сентябрь 2021 года в розничных салонах МТС 36,4% устройств было продано в долг. При этом средняя стоимость кредитных аппаратов за год выросла на 31% и установилась на уровне 34 993 рублей. Самой покупаемоймоделью продолжает оставаться AppleiPhone 11.
В целом пятерка приобретаемых в рассрочку или кредит гаджетов выглядит следующим образом:
Apple iPhone 11 128Gb
Apple iPhone 11 64Gb
Samsung Galaxy A02 32Gb
XiaomiRedmi 9 64Gb
XiaomiRedmi 9A 32Gb
«По нашим данным, чаще всего смартфоны в кредит берут волгоградцы в возрасте до 30 лет, – рассказывает директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова.При этом молодые волгоградцы выбирают в первую очередь модели с максимальными характеристиками камеры для создания качественного фото- и видеоконтента. Одной из основных причин роста спроса на дорогие гаджеты в кредит можно назвать растущую популярность блогинга».
Чаще жителей Волгоградапокупаютсмартфоныв кредит в соседних Элисте и Астрахани. Там доля кредитных устройств составляет 47,6% и 45,8% соответственно. В Краснодаре показатель схожий с нами – 39,7%, в Ростове-на-Дону – 37,8%. Реже всего покупают в долг в Анадыре и Петрозаводске – 21,6% и 26,3% соответственно. 

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