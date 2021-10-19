Каждый третий смартфон волгоградцы покупают в кредит





С июля по сентябрь 2021 года в розничных салонах МТС 36,4% устройств было продано в долг. При этом средняя стоимость кредитных аппаратов за год выросла на 31% и установилась на уровне 34 993 рублей. Самой покупаемоймоделью продолжает оставаться AppleiPhone 11.

В целом пятерка приобретаемых в рассрочку или кредит гаджетов выглядит следующим образом:

Apple iPhone 11 128Gb

Apple iPhone 11 64Gb

Samsung Galaxy A02 32Gb

XiaomiRedmi 9 64Gb

XiaomiRedmi 9A 32Gb

«По нашим данным, чаще всего смартфоны в кредит берут волгоградцы в возрасте до 30 лет, – рассказывает директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова. – При этом молодые волгоградцы выбирают в первую очередь модели с максимальными характеристиками камеры для создания качественного фото- и видеоконтента. Одной из основных причин роста спроса на дорогие гаджеты в кредит можно назвать растущую популярность блогинга».

Чаще жителей Волгоградапокупаютсмартфоныв кредит в соседних Элисте и Астрахани. Там доля кредитных устройств составляет 47,6% и 45,8% соответственно. В Краснодаре показатель схожий с нами – 39,7%, в Ростове-на-Дону – 37,8%. Реже всего покупают в долг в Анадыре и Петрозаводске – 21,6% и 26,3% соответственно.



