Экономика 19.10.2021 13:34 Новости компаний
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19.10.2021 13:34 Новости компаний
Образовательная программа развития финансовой грамотности для воспитанников детских домов стартовала в Государственном казенном специализированном учреждении социального обслуживания «Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В рамках этого проекта эксперты Сбербанка проведут серию уроков – тренингов, на которых ребята будут на практике отрабатывать использование финансовых инструментов, чтобы в будущем уметь управлять собственными доходами.
Первый урок из полугодового курса познакомил подростков с принципами разумного обращения с деньгами и безопасного финансового поведения. Спикеры Сбера в игровой форме научили ребят разбираться в номиналах денег, показали, как рационально распределять свой бюджет, рассказали о правилах безопасного пользования банковскими картами. Участники мероприятия поговорили о возможностях повысить свой доход и получить желаемое, используя различные инструменты, такие как накопление сбережений и банковские услуги.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Финансовая грамотность сегодня – эта одна из ключевых компетенций современного человека. И если ребенок воспитывается в семье, то так или иначе какие-то основы финграмотности он получает с ранних лет. А воспитанники социальных учреждений не имеют доступа к финансам, которыми бы они могли учиться распоряжаться самостоятельно. Для Сбербанка важно научить ребят ориентироваться в финансовом мире, правильно взаимодействовать с различными банковскими продуктами и сервисами, планировать бюджет и избегать опасных финансовых ситуаций. Эта образовательная программа поможет воспитанникам Центра социализироваться и научиться правильному отношению к деньгам».
Роза Чеснокова директор ГКСУ СО «Волжский ЦПД»: «Для нас подобные волонтерские проекты востребованы и интересны. Сотрудничество с экспертами Волгоградского отделения Сбербанка несомненно принесет пользу ребятам, находящимся у нас на попечении. Для нас очень важно, чтобы наши воспитанники могли успешно социализироваться в обществе и разбираться в финансовой сфере».
Программа является совместным проектом Сбера и благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и реализуется во многих регионах России.
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