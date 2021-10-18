



Налоговые уведомления, которые начали получать волгоградцы, можно оплатить сразу при получении на почте или в другое удобное ему время как в почтовом отделении, так и на дому. В этом случае оплату примет почтальон с помощью мобильного почтово-кассового терминала. В обоих случаях денежные средства поступают на счета налоговой службы в режиме онлайн. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в УФПС Волгоградской области.

«Жители Волгоградской области могут оплатить налоги в ближайшем почтовом отделении или с помощью мобильного почтово-кассового терминала, который есть у каждого третьего почтальона. Это удобно в сельской местности, где нет возможности воспользоваться услугами различных финансовых организаций, всего у почтальонов Волгоградской области 622 мобильных почтово-кассовых терминала», - рассказал информагентству директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев.

Налоговые уведомления направляются заказными письмами и передаются лично в руки получателю. Если в момент доставки его не будет дома, почтальон оставит извещение, по которому забрать свое налоговое уведомление получатель сможет в почтовом отделении по месту жительства. Если у клиента Почты России подключён сервис «Простая электронная подпись», заказное письмо из налогового органа на почте ему выдадут по коду из смс-сообщения, без заполнения извещений и предъявления паспорта. Такая процедура займет не более минуты. Неврученные налоговые уведомления хранятся в почтовом отделении в течение 30-ти календарных дней.

Для экономии личного времени клиенты Почты России также используют сервис «Предварительная запись». Записаться в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключённые к услуге записи.

Напомним, что налогоплательщикам, пользующимся личным кабинетом на сайте ФНС России, письменные уведомления о налогах не направляются, они выгружаются сразу в электронный сервис.