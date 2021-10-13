Экономика 13.10.2021 09:01
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13.10.2021 09:01
От потребительских товаров, загрязняющих окружающую среду, готовы отказаться 64% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ. Каждому третьему опрошенному для этого нужен стимул, еще треть респондентов готова отказаться от неэкологичных продуктов безусловно. При этом о намерении выбрать цифровые и экокарты вместо банковского пластика заявили более половины респондентов.
Среди стимулов для отказа от неэкологичных продуктов опрошенные чаще всего называли экономические преференции. Привлечь внимание респондентов к экотоварам могут скидки, бонусы, кешбэк, акции и сертификаты. На втором месте по популярности (20% тех, кому нужна дополнительная мотивация) – поддержка экологических инициатив от государства: налоговые преференции, прозрачность системы сбора и переработки отходов на уровне страны, введение экоуроков в школах, законодательные ограничения по использованию неэкологичных товаров. Еще 19% из них в качестве стимула назвали доступность и ассортимент экологичных аналогов, 15% - улучшение качества жизни.
Каждый третий участник опроса заявил о готовности платить за экотовары больше, чем за неэкологичные аналоги. В том числе 30% могут немного переплатить за продукты, не наносящие вреда окружающей среде, 4% покупают их независимо от цены или значительно переплачивают. Еще четверть респондентов выберут более экологичный аналог только при сопоставимой цене, 42% не готовы переплачивать совсем.
От пластиковых банковских карт готовы отказаться 53% респондентов. В том числе 29% предпочли бы использовать цифровые карты, 21% - карту на физическом носителе, но выполненную из экоматериалов. Интересно, что еще 3% ждут внедрения цифрового рубля.
В целом большинство розничных клиентов ВТБ заявляют, что тема заботы об окружающей среде для них важна (82%). Три четверти всей аудитории учитывают контекст заботы о ней при покупке товаров или услуг. Чаще всего они приобретают вещи, которые прослужат долго (55 %), товары местного производства (33%), органические и фермерские продукты (19%). Еще по 15% респондентов отдают предпочтение маркам, которые заботятся об экологии, стараются покупать товары с минимальной упаковкой или выбирают продукты, произведенные наиболее экологичным способом.
Самая распространенная экологическая практика у клиентов ВТБ – экономия коммунальных ресурсов, ее назвал каждый второй участник опроса. Свыше трети также осознанно отказываются от лишних трат или выбирают многоразовые вещи, давая им затем «вторую жизнь». Каждый третий отправляет в переработку батарейки, каждый четвертый – сортирует отходы, каждый пятый не пользуется личным авто без необходимости. Кроме того, более половины россиян хотя бы раз участвовали в экологических мероприятиях – субботниках (40%), акциях по высадке деревьев (24%) и по отдельному сбору отходов (12%).
«Мы фиксируем, что ESG-повестка близка россиянам – в том числе и тем, кто пока мало знаком с этим термином. Почти 70% аудитории уже учитывает при выборе банка социальную ответственность. Треть опрошенных знакома с расшифровкой аббревиатуры ESG, но пока только 12% точно знают ее значение. Наиболее актуальна для клиентов ВТБ социальная ответственность: в качестве приоритетной ее назвали 32% от всей аудитории. Вместе с тем, тему ESG считает актуальной для будущих поколений почти каждый второй наш клиент. Все это говорит о том, что тема осознанного потребления – это уже не просто дань моде, а вполне конкурентное преимущество, которое будет иметь для россиян все большее значение при выборе банка в ближайшие годы», - комментирует Сергей Дырин.
ВТБ провел опрос с 6 по 8 октября среди 1,4 тыс. розничных клиентов старше 18 лет.
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