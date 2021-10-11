Экономика

Волгоградцы представили свой потенциал на площадке Белорусского промышленно-инновационного форума

Экономика 11.10.2021 11:26
0
11.10.2021 11:26


Сорок волгоградских предприятий под новым брендом региона презентовали свои возможности и продукцию на площадках Белорусского промышленно-инновационного форума, который прошел в конце сентября в Минске.
Главной темой 2021 года БелПромИнноФорума - международной площадки, созданной для укрепления действующих и налаживания новых деловых связей между предприятиями и регионам, стало белорусско-российское сотрудничество. 
В состав волгоградской делегации в Республику Беларусь во главе с первым заместителем губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым вошли не только крупные индустриальные организации, но и представители малых и средних промышленных предприятий.

Успешно презентовали свою продукцию под обновленным брендом Волгоградской области на выставке «ТехИнноПром» в рамках форума волгоградские производители 3-D и 5-D принтеров (ООО «Стереотек»), сэндвич-панелей (ООО «Изопан Рус»), оборудования для транспортировки нефти и нефтепродуктов (ООО «Камышинский опытный завод»), продукции из полимерных материалов (ООО «Константа-2»), электротехнического оборудования (ООО «Энергомашсервис»), технологических жидкостей (ООО «Унивеко»).

Участие в форуме позволило предпринимателям найти новых деловых партнеров, провести переговоры по расширению рынка сбыта. Так, инновационная компания «Стереотек» в рамках выставки презентовала свои 3D и 5D принтеры. Волгоградский производитель провел встречи с потенциальными заказчиками, с рядом компаний достигнуты предварительные договоренности. В ближайшее время для компаний «Белаз», «Дивитекс», «Славкалий», «МАЗ», Минский тракторный завод и «Полоцк-Стекловолокно» будут выполнены пробные заказы, пройдет тестирование деталей, изготовленных с помощью аддитивных технологий.
Кроме того, представители ОАО «Волжский абразивный завод», ООО «Волжский завод текстильных материалов», ООО «ГК АвтокомТехнолоджи», ООО «ВАТИ-АВТО» провели ряд деловых встреч с белорусскими партнерами.
Напомним, сегодня Волгоградская область поставляет в республику химическую продукцию, черные металлы, нефтепродукты и топливо, пластмассы, машины и оборудование, шины и покрышки, изделия из камня, цемента, продукты переработки овощей и фруктов. В регионе зарегистрировано 21 предприятие с участием белорусского капитала в сферах строительства, АПК, торговли и предоставления услуг. Согласно данным статистики за 2020 год, Республика Беларусь заняла пятое место среди 121 страны - внешнеторгового партнера волгоградского региона. По итогам января-июня 2021 года экспорт в Беларусь вырос на 14% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.

Представители региона приняли участие в панельной дискуссии «Беларусь-Россия: интеграция и новые горизонты производственной кооперации и импортозамещения», посетили ведущие предприятия Минска, Могилева и Витебска, предприятие «Белгипс», совладельцем которой является волгоградский холдинг «ВОЛМА», провели деловые встречи с представителями бизнеса и региональных ведомств.  
На форуме заключено соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Волгоградской области и Могилевским агентством регионального развития, направленный на расширение взаимодействия между предприятиями малого и среднего бизнеса, подписан план мероприятий по реализации соглашения между администрацией Волгоградской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2021–2023 годы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
11.10.2021 14:57
Экономика 11.10.2021 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.10.2021 12:46
Экономика 11.10.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.10.2021 12:11
Экономика 11.10.2021 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.10.2021 10:33
Экономика 11.10.2021 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2021 11:18
Экономика 09.10.2021 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2021 17:04
Экономика 08.10.2021 17:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 16:34
Экономика 08.10.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 13:48
Экономика 08.10.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2021 13:25
Экономика 08.10.2021 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2021 11:34
Экономика 08.10.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 11:03
Экономика 08.10.2021 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2021 10:42
Экономика 08.10.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 09:35
Экономика 08.10.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2021 17:45
Экономика 07.10.2021 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2021 16:13
Экономика 07.10.2021 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:57
«15 лет с вами»: ИА «Высота 102» отмечает юбилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Главу поселка в Волгоградской области осудили за гибель ребенка в фонтанеСмотреть фотографии
12:26
Пьяный мужчина вылил бутылку водки в Вечный огонь в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Волгоградской области готовят новые ограничения по сдерживанию коронавирусаСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцы представили свой потенциал на площадке Белорусского промышленно-инновационного форумаСмотреть фотографии
11:22
Серийных разорителей лифтов отдали под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Дело об отравленной химикатами земле возбуждено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Пьяный водитель "Оки" протаранил иномарку с пассажирами под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Камеры зафиксировали роковой поворот маршрутки в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
ВАИЖК: ипотека для волгоградских педагогов – на льготных условияхСмотреть фотографии
09:42
Пассажира маршрутки с подозрительным йогуртом задержали под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Безмасочников в Волгоградской области стало втрое большеСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде виртуальную табачную лавку закрыли из-за детейСмотреть фотографии
08:06
В 2022 году в Волжском по нацпроекту отремонтируют еще 17 дорогСмотреть фотографии
19:19
Два ребенка и две женщины пострадали из-за маршрутчика в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Суд в Волгоградской области обязал чиновников предоставить землю многодетнымСмотреть фотографии
17:20
Такси вылетело с трассы после столкновения с легковушкой под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:56
Жильцы высоток в центре Волгограда замерзают из-за частной котельнойСмотреть фотографии
15:31
Трижды получившему отказ в инвалидности неходячему волгоградцу дали новый шансСмотреть фотографии
14:28
Тонну мусора на берегу Волги собрали 30 экобегунов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:11
Приостановлен аукцион на строительство школы на 1000 мест в ВолжскомСмотреть фотографии
12:30
Число умерших от COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 3 тысячиСмотреть фотографии
12:01
«Где тепло?»: волгоградцам дали неработающий телефон для жалобСмотреть фотографии
11:34
Порыв водопровода ликвидируют в микрорайоне Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
Мошенник вогнал в гигантские долги воспитательницу из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:35
Машина скорой помощи врезалась в КАМАЗ на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Пассажирка люксового микроавтобуса умерла в больнице после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области потеплеет до +19 градусовСмотреть фотографии
19:14
«Мы все провоняли»: подвал пятиэтажки в Волгограде заливает фекалиямиСмотреть фотографии
17:34
Волгоградцам пообещали холодные ночиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 