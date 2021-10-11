Волгоградцы представили свой потенциал на площадке Белорусского промышленно-инновационного форума

Экономика 11.10.2021 11:26
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11.10.2021 11:26
Сорок волгоградских предприятий под новым брендом региона презентовали свои возможности и продукцию на площадках Белорусского промышленно-инновационного форума, который прошел в конце сентября в Минске.
Главной темой 2021 года БелПромИнноФорума - международной площадки, созданной для укрепления действующих и налаживания новых деловых связей между предприятиями и регионам, стало белорусско-российское сотрудничество.
В состав волгоградской делегации в Республику Беларусь во главе с первым заместителем губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым вошли не только крупные индустриальные организации, но и представители малых и средних промышленных предприятий.
Успешно презентовали свою продукцию под обновленным брендом Волгоградской области на выставке «ТехИнноПром» в рамках форума волгоградские производители 3-D и 5-D принтеров (ООО «Стереотек»), сэндвич-панелей (ООО «Изопан Рус»), оборудования для транспортировки нефти и нефтепродуктов (ООО «Камышинский опытный завод»), продукции из полимерных материалов (ООО «Константа-2»), электротехнического оборудования (ООО «Энергомашсервис»), технологических жидкостей (ООО «Унивеко»).
Участие в форуме позволило предпринимателям найти новых деловых партнеров, провести переговоры по расширению рынка сбыта. Так, инновационная компания «Стереотек» в рамках выставки презентовала свои 3D и 5D принтеры. Волгоградский производитель провел встречи с потенциальными заказчиками, с рядом компаний достигнуты предварительные договоренности. В ближайшее время для компаний «Белаз», «Дивитекс», «Славкалий», «МАЗ», Минский тракторный завод и «Полоцк-Стекловолокно» будут выполнены пробные заказы, пройдет тестирование деталей, изготовленных с помощью аддитивных технологий.
Кроме того, представители ОАО «Волжский абразивный завод», ООО «Волжский завод текстильных материалов», ООО «ГК АвтокомТехнолоджи», ООО «ВАТИ-АВТО» провели ряд деловых встреч с белорусскими партнерами.
Напомним, сегодня Волгоградская область поставляет в республику химическую продукцию, черные металлы, нефтепродукты и топливо, пластмассы, машины и оборудование, шины и покрышки, изделия из камня, цемента, продукты переработки овощей и фруктов. В регионе зарегистрировано 21 предприятие с участием белорусского капитала в сферах строительства, АПК, торговли и предоставления услуг. Согласно данным статистики за 2020 год, Республика Беларусь заняла пятое место среди 121 страны - внешнеторгового партнера волгоградского региона. По итогам января-июня 2021 года экспорт в Беларусь вырос на 14% по отношению к аналогичному периоду 2020-го.
Представители региона приняли участие в панельной дискуссии «Беларусь-Россия: интеграция и новые горизонты производственной кооперации и импортозамещения», посетили ведущие предприятия Минска, Могилева и Витебска, предприятие «Белгипс», совладельцем которой является волгоградский холдинг «ВОЛМА», провели деловые встречи с представителями бизнеса и региональных ведомств.
На форуме заключено соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Волгоградской области и Могилевским агентством регионального развития, направленный на расширение взаимодействия между предприятиями малого и среднего бизнеса, подписан план мероприятий по реализации соглашения между администрацией Волгоградской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2021–2023 годы.
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