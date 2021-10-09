









Двое 52-летних пассажиров Lada Granta госпитализированы в волгоградскую больницу №25 после ДТП в центре Волгограда, произошедшем минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, второго «скорая» увезла с места аварии с сочетанной автодорожной травмой головы, груди и таза.

ДТП произошло около 00.30 9 октября на пересечении улицы Комсомольской и проспекта им. Ленина, который давно назвают мистическим и роковым из-за регулярных серьезных ДТП . По предварительным данным, 51-летний водитель Lada Granta не заметил светофор на выезде с перекрестка и проехал на «красный». Проезжавший на разрешающий сигнал 25-летний водитель Ford Focus не успел затормозить перед выехавшим автомобилем и врезался в него. От удара машины закрутило на проезжей части. Оба водителя не пострадали.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.