Происшествия

Два человека попали в больницу после ДТП на мистическом перекрестке в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 09.10.2021 10:22
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09.10.2021 10:22




Двое 52-летних пассажиров Lada Granta госпитализированы в волгоградскую больницу №25 после ДТП в центре Волгограда, произошедшем минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, второго «скорая» увезла с места аварии с сочетанной автодорожной травмой головы, груди и таза.
ДТП произошло около 00.30 9 октября на пересечении улицы Комсомольской и проспекта им. Ленина, который давно назвают мистическим и роковым из-за регулярных серьезных ДТП. По предварительным данным, 51-летний водитель Lada Granta не заметил светофор на выезде с перекрестка и проехал на «красный». Проезжавший на разрешающий сигнал 25-летний водитель Ford Focus не успел затормозить перед выехавшим автомобилем и врезался в него. От удара машины закрутило на проезжей части. Оба водителя не пострадали.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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