Волгоградскую область похвалили за внедрение «зеленой» энергетики

Экономика 08.10.2021 11:34
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08.10.2021 11:34
Волгоградская область вошла в топ российских регионов, где наиболее активно внедряют применение возобновляемых источников энергии. Об этом заявил директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов во время круглого стола в Совфеде. Наряду с Волгоградской областью чиновники отметили Астраханскую, Мурманскую, Архангельскую, Ульяновскую, Оренбургскую и Ростовскую области, Башкортостан, Бурятию, Калмыкию и Северный Кавказ.
На заседании Максимов подчеркнул, что федеральный центр уделяет важную роль поддержке проектов по внедрению возобновляемых источников – энергии солнца, ветра и воды (кроме использования на электроэнергетических станциях). При этом в России действует закон, по которому сетевые компании должны выкупать «зеленую» энергию в объеме до 5% от величины потребления.
«За минувший год Волгоградская область стала лидером по введению установленной мощности солнечных электростанций в России, – отметил депутат Государственной Думы Олег Савченко. – Меньше месяца назад я побывал на такой станции в Палласовском районе – засушливом, жарком, но в то же время щедром на этот источник энергии. Объект работает уже год, вложенные средства окупаются. Инвесторы учитывают выгоды, которые приносит развитие альтернативной энергетики, и охотнее заходят в регионы, где уже есть хорошая база».
По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, в 2020-2021 годах в Волгоградской области ввели в строй солнечные электростанции общей мощностью 30,2 МВт. Благодаря этому регион стал первым в ЮФО по этому показателю. Сейчас в Волгоградской области работают шесть солнечных электростанций общей площадью 250 га. В 2021-2022 годах в регионе будут также запущены две ветряные электростанции общей мощностью 105 МВт.
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