Житель Астраханской области остался без мужского достоинства из-за «инопланетного» чипа

Астрахань 04.08.2018 15:22
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04.08.2018 15:22
В Астраханской области врачи ампутировали местному жителю половой орган после того, как мужчина попытался вырезать из него «инопланетный» чип. Процедуру избавления от неземного устройства сельчанин решил провести посреди поля между трассой и населённым пунктом Пироговка. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24» со ссылкой на «Пункт-А». Неизвестно почему, возможно из-за алкогольного или наркотического опьянения, ему показалось, что пришельцы вживили в него электронный чип. Пытаясь извлечь невидимый предмет, астраханец сильно повредил себе причинное место. Соседи вызвали скорую, однако спасти половой орган мужчины не удалось – пришлось делать ампутацию.
Фото ИА «Астрахань 24».
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