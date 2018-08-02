Астрахань

Офицер ЮВО украл у минобороны России почти 5 миллионов рублей

Астрахань 02.08.2018 14:51
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02.08.2018 14:51


Бывший офицер Южного военного округа Роман Мандрыкин украл из бюджета министерства обороны России почти 5 миллионов рублей. Сотрудники управления ФСБ России по ЮВО пресекли его преступную деятельность, - сообщает ИА «Астрахань 24». Было установлено, что офицер подготавливал фальшивые документы, по которым ряду призывников начислялись дополнительные выплаты, в 5 раз превышающие установленные нормы. Поступающие суммы Мандрыкин распределял по-своему: положенные деньги переводил военнослужащим, а остальное тратил на личные цели. Таким способом с 2014 по 2017 год экс-офицер завладел почти пятью миллионами рублей. Астраханский гарнизонный военный суд признал Романа Мандрыкина виновным в мошенничестве, совершённом лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, штрафа 250 тысяч рублей и лишения воинского звания «капитан». Кроме того, суд обязал его в полном объёме возместить причинённый государству и военному ведомству ущерб.

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