|Астрахань
|06.02.2018 04:40
Астраханский Архимед катает детей на санках без снега
Житель Астрахани придумал, как катать детей на санках без снега древнегреческим способом, сообщает ИА «Астрахань 24». С горки на санях и лыжах в Астрахани и области не проедешь: со снегом напряженка. Единственное зимнее развлечение у местной детворы – это катание на коньках и чунках (разновидность салазок). Астраханский умелец Вячеслав Портнов изобрёл свой способ подарить детям удовольствие от скупой на осадки зимы. Для этого нужна лишь смекалка, крепкий деревянный шест и, конечно, санки.
Ещё Архимед установил, что чем длиннее рычаг, тем меньше нужно приложить силы. Вячеслав использует древнегреческое приспособление для создания хорошего настроения всей соседской детворе. Каждую зиму, как только встаёт лёд, он устанавливает конструкцию из деревянных балок и крепит к ней сани. Чтобы прокатить ребёнка традиционным способом (тянув сани за веревку), нужно приложить немало усилий. Управлять же архимедовым рычагом под силу даже ребёнку. Скорость на таком аттракционе гораздо выше, а ощущения – ярче.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Происшествия
|06.02.2018 08:16
Поздно вечером были завершены работы по восстановлению электроснабжения в 19 населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на министерство энергетики РФ, причиной массовых аварийных отключений в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго») стали мокрый снег и сильный ветер. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 7650 человек) и 23 социально значимых объекта. К аварийно-восстановительным работам привлекались 21 бригада в составе 70 человек и 25 единиц специальной техники.
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|Общество
|06.02.2018 03:57
Обещания чиновников организовать цивилизованную торговлю после разгона «птичьего рынка» в Краснооктябрьском районе Волгограда так и остались обещаниями. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, еще в 2016 году, когда власти начали борьбу с несанкционированной торговлей, горожан, которые приносили сюда старые вещи – предметы традиционной «блошиной» торговли, для продажи, попросили на выход. Чиновники заверяли, что на месте несанкционированной торговли, на территории, прилегающей к рынку ООО «Север-Сервис», будет организована ярмарка выходного дня, а торговцам предложат цивилизованные условия. Однако даже спустя более полутора лет ничего цивилизованного здесь так и не появилось. Люди стоят вдоль дороги, а товар выкладывают прямо на землю. Попытки...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 20:20
Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
Волгоградцам показали, как выглядела с высоты птичьего полета кульминация празднования 75-летия Победы под Сталинградом. Финалу торжеств 2 февраля в городе-герое посвящен отдельный видеоролик, в каждом кадре которого – невероятная игра света, безумство красок и огней салюта. В ансамбле с разноцветными переливами выступала и подсветка моста через Волгу, выполненная специально к памятной дате специалистами ПАО «Волгоградоблэлектро». Завершающий аккорд торжеств оказался поистине фееричным. Все подробности - в видеоклипе. ...
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|Аналитика
|05.02.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: погода и плохая работа коммунальных служб запустили в Волгограде травматологический конвейер. «Танцующий» мост в огнях и салют над Волгой: жители Волгограда делятся впечатлениями от прошедшего праздника. Всем спасибо: итоги организации торжеств по поводу 75-й годовщины победы в Сталинградской битве стали одной из тем традиционного оперативного совещания в администрации Волгоградской области. Денежные штрафы для виновников пожаров станут больше. Депутаты Волгоградской областной думы хотят серьезно ужесточить ответственность граждан и организаций за нарушения пожарной безопасности. Наркотики в коробках из-под овсянки: курьер пытался провезти из Москвы в Волгоград крупную партию «синтетики». ...
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|Происшествия
|05.02.2018 19:23 (Обновлено: 05.02.2018 20:07)
Несколько десятков сообщений о столкновениях на скользких дорогах поступило волгоградским полицейским за минувший час. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По поступившей информации, самое большое ДТП произошло в районе поселка Заречный Тракторозаводского района. Там столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Самые сложные участки для движения - мосты, путепроводы и подъезды к ним, в том числе въезд на мост через Волгу. Непростая ситуация, по словам стражей порядка, и на городских дорогах. В связи с этим полиция призывает водителей проявить максимальную бдительность.
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|Общество
|05.02.2018 17:58
В связи с обильными осадками в течение дня в Волжском на улицах города продолжаются работы по откачке воды с проезжей части и тротуаров, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Спецтехника МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети» задействована на улицах Пионерской, Пушкина, Советской, Энгельса, Набережной, Чайковского, Нариманова, Машиностроителей и других. Работы осложняются сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках, поэтому МБУ «Комбинат благоустройства» продолжает расчистку от снега и наледи прилотковых зон проезжей части, подходов и подъездов к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. К работам привлечены 18 единиц многофункциональной техники: 6 "КамАЗов" и...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 17:55
Сегодня режиссер Алексей Янковский отправляется в Камышин с показом своего документального фильма «Сталинград. Мы еще живы или нет?». В беседе по телефону с корреспондентом ИА «Высота 102» автор документальной картины рассказал, что в Волгоград вместе с продюсером Алексеем Неймышевым он прибыл накануне. Первый показ фильма состоялся в Волгоградском государственном институте искусств и культуры при поддержке научной библиотеки имени Горького накануне. После просмотра картины студенты вуза смогли пообщаться с режиссером, поделиться впечатлениями от полуторачасовой картины и...
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|Расследования
|05.02.2018 17:23
Семь лет в колонии строгого режима в общей сложности проведет Яков Петерс, признанный виновным в подготовке к сбыту особо крупной партии наркотиков. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". 38-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что с июня 2014 по апрель 2015 он вел всю финансовую деятельность транснациональной группы наркоторговцев. Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он оплачивал аренду квартир, транспортировку смертоносного "товара", а также выплачивал "зарплату" ее участникам. Также в этот период он, находясь в Новосибирске, готовил операцию по сбыту десяти с половиной килограммов "синтетики" в Волгограде. Известно, что помимо Волгограда, 19 наркоторговцев орудовали также в...
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|Культура
|05.02.2018 17:02
Книгу об «ужасах нашего городка» и встречах с «оборотнями в погонах» написал в прошлом хорошо известный в предпринимательских кругах Волгограда ресторатор Алексей Торубаров, сообщает ИА «Высота 102». Бывший владелец заведений «Техас», «Бочка», «Мимино» и «Лабамба», как заявлено в аннотации к книге, собрал воедино все свои истории о противостоянии коррупционной системе, сопроводив повествование вкраплениями нецензурной брани. В свое время Алексея Торубарова подозревали в том, что он присвоил 900 000 долларов, оставив с носом компаньонов. Более трех лет Торубаров находился в международном розыске. В 2013 году он был задержан в...
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|Общество
|05.02.2018 15:51
Власти Волгограда предложили горожанам проконсультироваться по поводу декларирования фактов сдачи жилых помещений в аренду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, открыта горячая линия по телефону 30-13-79. Вопросами информирования граждан о преимуществах легальной сдачи жилых помещений в наем займутся администрация города, правоохранительные и налоговые органы. Для наведения порядка на «сером» рынке арендного жилья было принято решение о взаимодействии по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за декларированием доходов, полученных от сдаваемых жилых помещений в аренду. Соответствующее соглашение, подписанное органами местного самоуправления и исполнительной власти в декабре прошлого года, позволит предотвратить правонарушения и преступления в...
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|Расследования
|05.02.2018 15:00
Арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению иска ГАУ «Юный ястреб», который пытается вернуть в госсобственность территорию аэродрома в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», ответчик – автономное некоммерческое общество с созвучным названием «Ястреб» - не явился в суд на предварительное слушание. Престранные события вокруг известного в советское время аэроклуба, созданного в 60-х годах прошлого века, стали разворачиваться в начале нулевых годов. Отдельные участники этой...
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|Расследования
|05.02.2018 14:59
Бывший федеральный судья из Волгограда проведет 5,5 лет за решеткой за пособничество в мошенничестве
Приговор в отношении бывшего федерального судьи Сергея Абрамова, признанного виновным за пособничество в мошенничестве, сегодня вступил в силу. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, в ноябре минувшего года Абрамов был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима за то, что он помог своим сообщникам оформить в собственность муниципальную квартиру, оставшуюся после смерти одинокой пенсионерки. Выяснилось, судья сговорился с гендиректором риэлтерского агентства и супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. В июле 2008 года он передал им жилье стоимостью почти 2 миллиона рублей. Макеевы были осуждены еще в 2012 году, а руководитель риэлтерской фирмы во...
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|Общество
|05.02.2018 14:41
Травматологии поликлиник Волгограда переполнены. После прошедших дождей сюда с ночи начали обращаться десятки пострадавших с переломами рук, ног, ребер, и сегодня ситуация не изменилась. «История» у волгоградских пациентов, как сообщает ИА «Высота 102», практически одинакова: шел по улице, подскользнулся, упал, перелом. В коридоре травматологического отделения поликлиники №3, что на улице Советской, – очередь и ни одного свободного места, чтобы присесть. Кому мест не досталось, ожидают приема стоя. Врачи не успевают промывать руки от гипса. Многие...
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|Разное
|05.02.2018 14:10
Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....
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|Спорт
|05.02.2018 14:01
Дюжину золотых медалей и первое место в командном зачете завоевали волгоградские спортсмены на чемпионате-первенстве ЮФО по ушу-саньда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из тренеров волгоградской команды Александр Кравченко. Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Сочи. Помимо волгоградцев в них приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи. Возраст спортсменов составлял от 11 до 35 лет. Золотые медали в возрастной категории 11-12 лет завоевали волгоградцы: Иван Зубарь, Никита Турутин, Андрей Дженто, Дарья Колбяшкина, Дмитрий Диденко. В возрастной категории 13-14 лет: Алёна Глазкова и Валерий Чкалов. В категории 15-16 лет и 17-18 лет отличились Руслан Ширяев и...
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Астрахань
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