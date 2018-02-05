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Астрахань
 06.02.2018 04:40

Астраханский Архимед катает детей на санках без снега


Житель Астрахани придумал, как катать детей на санках без снега древнегреческим способом, сообщает ИА «Астрахань 24». С горки на санях и лыжах в Астрахани и области не проедешь: со снегом напряженка. Единственное зимнее развлечение у местной детворы – это катание на коньках и чунках (разновидность салазок). Астраханский умелец Вячеслав Портнов изобрёл свой способ подарить детям удовольствие от скупой на осадки зимы. Для этого нужна лишь смекалка, крепкий деревянный шест и, конечно, санки.
Ещё Архимед установил, что чем длиннее рычаг, тем меньше нужно приложить силы. Вячеслав использует древнегреческое приспособление для создания хорошего настроения всей соседской детворе. Каждую зиму, как только встаёт лёд, он устанавливает конструкцию из деревянных балок и крепит к ней сани. Чтобы прокатить ребёнка традиционным способом (тянув сани за веревку), нужно приложить немало усилий. Управлять же архимедовым рычагом под силу даже ребёнку. Скорость на таком аттракционе гораздо выше, а ощущения – ярче. 

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