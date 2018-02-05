Астраханский Архимед катает детей на санках без снега

Обещания чиновников организовать цивилизованную торговлю после разгона «птичьего рынка» в Краснооктябрьском районе Волгограда так и остались обещаниями. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, еще в 2016 году, когда власти начали борьбу с несанкционированной торговлей, горожан, которые приносили сюда старые вещи – предметы традиционной «блошиной» торговли, для продажи, попросили на выход. Чиновники заверяли, что на месте несанкционированной торговли, на территории, прилегающей к рынку ООО «Север-Сервис», будет организована ярмарка выходного дня, а торговцам предложат цивилизованные условия. Однако даже спустя более полутора лет ничего цивилизованного здесь так и не появилось. Люди стоят вдоль дороги, а товар выкладывают прямо на землю. Попытки...