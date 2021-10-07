Волгоградской области дадут 5 млрд рублей в кредит на новые микрорайоны

Экономика 07.10.2021 16:13
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07.10.2021 16:13
Федеральные власти одобрили Волгоградской области инфраструктурные кредиты на общую сумму 5,4 млрд рублей. Средства выделены на новые микрорайоны, в частности, на реализацию трех инфраструктурных проектов в Волгограде и Волжском, сообщили в администрации региона.
Деньги потратят на развитие центрально-западной части Волгограда с подключением жилой застройки в Городище, на развитие Трактрозаводского района и на микрорайоны 38, 38а и 41 в Волжском. Власти планируют построить 3,1 млн квадратных метров жилья и создать 3,8 тысяч рабочих мест.
«Жилые районы должны полностью соответствовать требованиям современного человека, быть удобными и доступными, со всей необходимой инфраструктурой», — цитирует зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина пресс-служба вице-премьера.
Инфраструктурные бюджетные кредиты Волгоградской области и другим регионам предоставят под 3% годовых на 15 лет. Их выдают по президентской программе, о старте которой Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.
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