Экономика

ВТБ: каждая третья заявка на распоряжение маткапиталом по ипотеке оформляется онлайн

Экономика 07.10.2021 10:42 Новости компаний
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07.10.2021 10:42 Новости компаний


Более трети клиентов ВТБ, планирующих погасить ипотеку за счет средств материнского капитала, оформляют заявку через ВТБ Онлайн, не посещая отделения банка и Пенсионного фонда. До конца года доля онлайн-заявок может вырасти до 75%.
Сегодня на онлайн-формат приходится 30%  от общего числа заявок на распоряжение маткапиталом в пользу ипотеки, которые оформляют клиенты ВТБ. Заявление подписывается без визитов в отделение банка и Пенсионного фонда РФ, его статус клиенты также отслеживают в ВТБ Онлайн. 
«Материнский капитал – действенный механизм господдержки семей с детьми, позволяющий им улучшить жилищные условия. Ежегодно в России он назначается более чем полутора миллионам семей, при этом в среднем 80% из них направляют его на решение квартирного вопроса. Мы стремимся сделать дистанционные сервисы максимально доступными и удобными для использования, поэтому такой сложный процесс, как использование материнского капитала для погашения ипотеки, ВТБ первым и до сих пор единственным из банков перевел в онлайн», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ. 
По его словам, сегодня в ВТБ уже треть клиентов, желающих распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки, оформляют документы в несколько кликов в ВТБ Онлайн. «ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования, поэтому мы рассчитываем, что доля семей, использующих цифровой способ внесения средств маткапитала, будет расти. Параллельно в рамках цифровизации своих услуг мы упрощаем доступ к другим государственным сервисам и к в 2022 году планируем также одними из первых предложить клиентам доступ к «социальному казначейству» через ВТБ Онлайн», - добавляет Андрей Осипов.
Клиенты ВТБ получили возможность подавать заявление на распоряжение материнскими выплатами в пользу ипотеки в июне этого года. Сервис позволяет оформить заявление в несколько кликов и уменьшить срок зачисления средств до двух недель благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас он доступен как в личном кабинете интернет-банка, так и в мобильном приложении ВТБ Онлайн для пользователей устройств на базе Android и iOS. Предварительно заполненное заявление на погашение части ипотеки за счет материнского капитала клиент подтверждает в разделе «Государственные услуги». После этого банк направляет его в электронном виде в Пенсионный фонд РФ.

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