Экономика

Регоператор напоминает об ответственности за несвоевременную оплату за вывоз мусора

Экономика 07.10.2021 11:24 Новости компаний
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07.10.2021 11:24 Новости компаний


Только за первый месяц осени долги жителей Волгоградской области за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составили более 800 млн рублей. ООО «Ситиматик-Волгоград» напоминает, что взыскание долгов через суд грозит неплательщикам не только дополнительными затратами, такими как судебные издержки по оплате пени, госпошлины, исполнительского сбора, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны. В рамках судебного производства, помимо суммы долга со счёта будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят порой до нескольких тысяч рублей. 
Напомним, что ежемесячно недобросовестные абоненты получают специальные уведомления о наличии долга за услугу «Обращение с ТКО». В них указаны точные данные о сумме и периоде задолженности за услугу. Сейчас к отправке готовится порядка 70 000 таких платежных документов с требованием в кратчайшие сроки погасить долги. Ответственные граждане по традиции должны оплатить квитанцию за вывоз мусора до 10 числа каждого месяца.

Что касается юридических лиц, то на сегодняшний день 42 811 предпринимателей региона так и не заключили договор с региональным оператором на вывоз мусора, то есть продолжают избавляться от отходов нелегально. Из 71 663 зарегистрированных хозяйствующих субъектов только около 28 852 работают с ООО «Ситиматик-Волгоград» в рамках законодательства. 
Напомним, что начиная с 1 января 2019 г. только региональный оператор имеет право вывозить ТКО и делает это законно. Привлечение других компаний к вывозу ТКО является прямым нарушением федерального природоохранного законодательства. К сожалению, еще многие предприниматели не до конца осознают серьезность вопроса и то, какие санкции могут быть к ним применены. Среди них: судебные разбирательства, административные штрафы до 250 000 рублей, а также приостановка деятельности предприятия. 
Кроме того, отсутствие договора у юридического лица с ООО «Ситиматик-Волгоград» не освобождает его от дальнейшей финансовой ответственности: сначала неплательщики получат уведомление о необходимости оформить письменный договор с регоператором, затем, если оформления не последует, то они получат уже исковые заявления. Договор с региональным оператором все-таки придется оформить, но также придется заплатить неустойку за предыдущие периоды, начиная с 1 января 2019 года. Отметим, что предприниматели могут выбирать, как платить - по факту или по нормативу.
Борясь с дебиторской задолженностью только за текущий год региональный оператор направил в суд более 35 тысяч исков на сумму порядка 270 млн. рублей. Более 23 тысяч решений в пользу регоператора уже вступили в законную силу.

Проконсультироваться и подобрать более выгодный в вашем случае способ оплаты можно у специалистов регоператра по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40, 3 этаж. Справки по телефону в Волгограде (8442) 23-23-23.

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