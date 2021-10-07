Экономика 07.10.2021 11:24 Новости компаний
0
07.10.2021 11:24 Новости компаний
Только за первый месяц осени долги жителей Волгоградской области за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составили более 800 млн рублей. ООО «Ситиматик-Волгоград» напоминает, что взыскание долгов через суд грозит неплательщикам не только дополнительными затратами, такими как судебные издержки по оплате пени, госпошлины, исполнительского сбора, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны. В рамках судебного производства, помимо суммы долга со счёта будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят порой до нескольких тысяч рублей.
Напомним, что ежемесячно недобросовестные абоненты получают специальные уведомления о наличии долга за услугу «Обращение с ТКО». В них указаны точные данные о сумме и периоде задолженности за услугу. Сейчас к отправке готовится порядка 70 000 таких платежных документов с требованием в кратчайшие сроки погасить долги. Ответственные граждане по традиции должны оплатить квитанцию за вывоз мусора до 10 числа каждого месяца.
Что касается юридических лиц, то на сегодняшний день 42 811 предпринимателей региона так и не заключили договор с региональным оператором на вывоз мусора, то есть продолжают избавляться от отходов нелегально. Из 71 663 зарегистрированных хозяйствующих субъектов только около 28 852 работают с ООО «Ситиматик-Волгоград» в рамках законодательства.
Напомним, что начиная с 1 января 2019 г. только региональный оператор имеет право вывозить ТКО и делает это законно. Привлечение других компаний к вывозу ТКО является прямым нарушением федерального природоохранного законодательства. К сожалению, еще многие предприниматели не до конца осознают серьезность вопроса и то, какие санкции могут быть к ним применены. Среди них: судебные разбирательства, административные штрафы до 250 000 рублей, а также приостановка деятельности предприятия.
Кроме того, отсутствие договора у юридического лица с ООО «Ситиматик-Волгоград» не освобождает его от дальнейшей финансовой ответственности: сначала неплательщики получат уведомление о необходимости оформить письменный договор с регоператором, затем, если оформления не последует, то они получат уже исковые заявления. Договор с региональным оператором все-таки придется оформить, но также придется заплатить неустойку за предыдущие периоды, начиная с 1 января 2019 года. Отметим, что предприниматели могут выбирать, как платить - по факту или по нормативу.
Борясь с дебиторской задолженностью только за текущий год региональный оператор направил в суд более 35 тысяч исков на сумму порядка 270 млн. рублей. Более 23 тысяч решений в пользу регоператора уже вступили в законную силу.
Проконсультироваться и подобрать более выгодный в вашем случае способ оплаты можно у специалистов регоператра по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40, 3 этаж. Справки по телефону в Волгограде (8442) 23-23-23.
Реклама
Банк «Открытие» поддержал новое бизнес-шоу на СТС07.10.2021 10:56
Экономика 07.10.2021 10:56
ВТБ: каждая третья заявка на распоряжение маткапиталом по ипотеке оформляется онлайн07.10.2021 10:42
Экономика 07.10.2021 10:42
Банк «Открытие» централизовал и модернизировал процессы взаимодействия с Бюро кредитных историй07.10.2021 10:04
Экономика 07.10.2021 10:04
ПСБ и УК Промсвязь запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ»07.10.2021 07:50
Экономика 07.10.2021 07:50
Клиенты ВТБ смогут получить расчет зарплаты в режиме онлайн06.10.2021 15:01
Экономика 06.10.2021 15:01
Сбербанк поздравил волгоградских педагогов - лауреатов конкурса «Золотая тысяча учителей России»06.10.2021 12:10
Экономика 06.10.2021 12:10
Спрос на ипотеку ВТБ в ЮФО увеличился на 20%06.10.2021 11:57
Экономика 06.10.2021 11:57
Авиакомпании получили около 20 млрд рублей в рамках программ господдержки06.10.2021 10:07
Экономика 06.10.2021 10:07
Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%06.10.2021 09:38
Экономика 06.10.2021 09:38
Чиновники загнали в рамки коров и коз в Волгоградской области06.10.2021 07:44
Экономика 06.10.2021 07:44
ПСБ повышает доход по пенсионным картам05.10.2021 16:10
Экономика 05.10.2021 16:10
Министр транспорта РФ удаленно открыл ж/д мост под Волгоградом05.10.2021 15:05
Экономика 05.10.2021 15:05
Сбербанк совместно с Российским экологическим обществом займется реализацией экологических проектов05.10.2021 14:19
Экономика 05.10.2021 14:19
Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку СберПрайм за 1 рубль05.10.2021 13:07
Экономика 05.10.2021 13:07
ВТБ запустил сервис для безналичного сбора чаевых05.10.2021 11:56
Экономика 05.10.2021 11:56
Реклама