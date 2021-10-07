Экономика 07.10.2021 10:04 Новости компаний
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07.10.2021 10:04 Новости компаний
Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию новый технологический комплекс «Контроль Кредитных Историй». Он консолидирует все данные кредитных историй заемщиков банка и позволяет осуществлять форматирование и проверку их корректности, а также отправку в разные бюро кредитных историй и последующий анализ информации от бюро. Решение позволит повысить качество сервиса, который банк предоставляет клиентам на основе данных БКИ, а также сократить время отправки сведений в БКИ с 5 до 2 рабочих дней в соответствии с требованиями регулятора.
«Контроль Кредитных Историй» разработан и внедрен собственными ресурсами банка на целевой платформе Java в связке с базой данных Oracle. «In-house» разработка позволит банку в будущем оперативно и гибко изменять процедуры взаимодействия с бюро кредитных историй с целью повышения качества клиентской информации», - сообщил Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента разработки учетных и аналитических систем банка «Открытие».
«Реализация проекта длилась полтора года. Предварительно мы определили задачи, точки роста системы и интеграционную архитектуру целевого решения. Банк взаимодействует с несколькими БКИ и форматы предоставления данных у каждого бюро уникальны. При этом в банке данные, необходимые для отправки в БКИ, живут в двух учетных и в четырех фронт-офисных системах, что потребовало дополнительной интеграции. Мы минимизировали ресурсы на поддержку процессов взаимодействия с БКИ, повысили надежность системы, ускорили точность и скорость взаимодействия. Решение позволяет увеличить долю автоматических контрольных и корректирующих процедур, предшествующих отправке сведений в БКИ», – рассказал Алексей Шкунов, вице-президент, директор департамента проверки клиентов банка «Открытие».
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