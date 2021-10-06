Происшествия

Браконьерский стан с 47 бочками «запрещенки» накрыли в Волгоградской области

Происшествия 06.10.2021 21:06
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06.10.2021 21:06


Незаконный браконьерский стан выявили в Котельниковском районе Волгоградской области в ходе рыбоохранного рейда. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, госинспекторы совместно с сотрудниками УФСБ по Волгоградской области обследователи территорию в районе Цимлянского водохранилища на предмет незаконной добычи водных биологических ресурсов. 

В районе балки Беспалая на левом берегу водохранилища был обнаружен незаконный браконьерский стан с  плавательными и транспортными средствами, запрещенными орудиями лова. Также были обнаружены пластиковые бочки в количестве 47 штук, наполненные ставными лесковыми сетями с ячеей 32-35 миллиметров, готовыми к установке.
При содействии сотрудников полиции на плавательные средства, находящиеся на организованном стану, наложен арест, бочки с рыболовецкими сетями изъяты и опечатаны. По предварительным данным, в общей сложности обнаружено 376 незаконных сетных орудий лова стоимостью более 2 миллионов рублей.
В настоящее время Отделом МВД России по Котельниковскому району Волгоградской области по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного данному преступления.

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