Браконьерский стан с 47 бочками «запрещенки» накрыли в Волгоградской области





Незаконный браконьерский стан выявили в Котельниковском районе Волгоградской области в ходе рыбоохранного рейда. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, госинспекторы совместно с сотрудниками УФСБ по Волгоградской области обследователи территорию в районе Цимлянского водохранилища на предмет незаконной добычи водных биологических ресурсов.





В районе балки Беспалая на левом берегу водохранилища был обнаружен незаконный браконьерский стан с плавательными и транспортными средствами, запрещенными орудиями лова. Также были обнаружены пластиковые бочки в количестве 47 штук, наполненные ставными лесковыми сетями с ячеей 32-35 миллиметров, готовыми к установке.

При содействии сотрудников полиции на плавательные средства, находящиеся на организованном стану, наложен арест, бочки с рыболовецкими сетями изъяты и опечатаны. По предварительным данным, в общей сложности обнаружено 376 незаконных сетных орудий лова стоимостью более 2 миллионов рублей.

В настоящее время Отделом МВД России по Котельниковскому району Волгоградской области по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного данному преступления.



