Авиакомпании получили около 20 млрд рублей в рамках программ господдержки

Экономика 06.10.2021 10:07
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06.10.2021 10:07
Во время пандемии авиационная отрасль была одним из крупных бенефициаров программ господдержки — в частности, кредитов на поддержку занятости по Постановлению Правительства РФ № 696 и кредитов под 2% по Постановлению Правительства РФ № 582.
По оценкам Сбера, авиакомпании в рамках этих постановлений правительства получили около 20 млрд руб., около 8 млрд этой суммы были списаны по истечении срока действия программы на поддержку занятости. Кроме того, государство поддержало отрасль специальными субсидиями для авиакомпаний в рамках Постановления Правительства РФ № 661 (свыше 23 млрд руб.) выдачей государственных гарантий на сумму 70 млрд и прямыми вливаниями в капитал — 60 млрд рублей.
Потребовалась существенная реструктуризация обязательств авиакомпаний по лизингу. По оценкам Сбера, от 30% до 50% лизинговых платежей за второй и третий кварталы 2020 года было перенесено на более поздние периоды в рамках договорённостей между авиакомпаниями и лизинговыми компаниями. Совокупный убыток отрасли в 2020 году составил около 150 млрд рублей.
"Помощь государства во время пандемии существенно поддержала авиационную отрасль: часть авиакомпаний в 2020 году летала в убыток на некоторых направлениях. Из-за ограничений на международные полёты перевозчики были вынуждены замещать пассажирские перевозки грузовыми. На сегодняшний день долговая нагрузка авиакомпаний остаётся ещё высокой, однако происходит улучшение основных финансовых метрик. В случае дальнейшего роста числа вакцинированных людей, постепенного открытия границ и роста количества международных рейсов авиакомпании смогут быстрее восстановить маржинальность бизнеса", - отмечает Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
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