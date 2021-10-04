Экономика

Банк «Открытие»: для охлаждения нефтяного рынка ОПЕК+ придется повышать добычу

Экономика 04.10.2021 12:36 Новости компаний
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04.10.2021 12:36 Новости компаний



Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:
На прошедшей неделе нефтяные котировки несколько раз штурмовали уровень 80 долларов за баррель марки Брент, но пока не удерживались на этом уровне, поскольку цена слишком высока для покупателей. Все надежды на нормализацию ситуации возлагаются на ОПЕК+, министерский комитет которого соберется на плановое заседание 4 октября.  В прессе уже появляются слухи, что ОПЕК по крайней мере рассмотрит возможность увеличения добычи.
Формально квоты на октябрь уже определены, на рынок дополнительно должны поступить 400 тысяч баррелей нефти от ОПЕК+. Пострадавшая нефтедобыча в США также плавно восстанавливается, и уже c 10 по 24 сентября на рынок вернулся 1 миллион баррелей нефти (из около 1,7 миллиона баррелей, выпавших из-за урагана Ида). Совещание ОПЕК+ 4 октября по плану должно пересмотреть квоты на ноябрь, т.е. на месяц вперед. Будет интересно понаблюдать, есть ли у стран-участниц возможность быстро нарастить добычу и, к примеру, повысить ее уже в октябре, пока на рынке действует ажиотажный спрос. В сентябре страны ОПЕК соблюдали соглашение об ограничении добычи с превышением на 14%, хотя и добавили 420 тысяч баррелей на рынок (включая дополнительные объемы Ирана, Ливии и Венесуэлы, не включенные в соглашение). Существенное недовыполнение добычи отмечается в Анголе, Конго, Экваториальной Гвинее и Нигерии, в то время как крупнейшие нефтедобывающие страны – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак – выполняют соглашение близко к 100%.
Китайские новости о том, что страна по любой цене должна обеспечить себя энергией, в пятницу вечером добавили нефти стимулов к росту. Энергетический кризис в Азии и Европе, более ранний переход к «зеленой» повестке, чем это возможно в действительности, срабатывает поддержкой нефтяным ценам. 
От встречи ОПЕК+ будет зависеть, вернутся ли цены в более комфортный для покупателей и самого ОПЕК+ диапазон 70-75 долларов за баррель. При текущей ситуации с исторически рекордными ценами на газ и уголь в зону 70 долларов за баррель нефть может вернуться только при условии существенного наращивания добычи странами ОПЕК+ и/или замедлением потребления нефти из-за новых коронавирусных ограничений. Более вероятным видится сценарий умеренного повышения добычи нефти и нахождения котировок в диапазоне 75-78 долларов за баррель Брент. При отсутствии решения о внеплановом увеличении добычи нефть может протестировать уровни выше 80-83 долларов за баррель Брент.

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