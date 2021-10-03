Волжский абразивный завод получит экологический паспорт в 2022 году

Экономика 03.10.2021 16:04
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03.10.2021 16:04
Волжский абразивный завод готовится к получению в 2022 году экологического паспорта благодаря совместной с региональными властями реализации экологических программ и проектов. Об этом сообщил председатель концерна «Муругаппа Групп» Муругаппан Мутия Муругаппан на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
В январе 2021 года абразивный завод запустил третью очередь газоочистки, что позволило на 80% снизить выбросы серосодержащих веществ. «Мы рассматриваем развитие предприятия на долгосрочный период, – сказал Муругаппан. – И нам важно не только производить качественную продукцию, но обеспечивать чистоту воздуха. Мы являемся ответственным предприятием и следуем рекомендациям для решения экологических задач».
Помимо реализации экологических программ Волжский абразивный завод обновляет производственные площадки. В этом году здесь ввели в эксплуатацию печь высокотемпературного обжига огнеупорных изделий на нитридной связке.с Сейчас ведется модернизация печей в электроплавильном цехе и в цехе по производству абразивного инструмента. Благодаря, в том числе, этим мерам объемы производства завода остались на допандемийном уровне.
«Со своей стороны мы тоже выполнили все обязательства, которые в том числе касаются развития инфраструктуры Волжского — в значительной части это сделано, — сказал на встрече губернатор Андрей Бочаров. — Только по отдельным направлениям инвестиции составили более 10 млрд рублей. Мы планируем реализовать серьезные экологические проекты, связанные с наполнением реки Ахтубы, что позволит в целом улучшить экологическую ситуацию в Волгоградской области, в Волжском. И в этом в том числе участвует абразивный завод за счет уплаты налогов».
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