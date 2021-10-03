



Волжский городской суд взыскал с ГБУЗ «Городская больница №2» 900 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда вдове и двум дочерям мужчины, который скончался в этом учреждении в ноябре 2019 года. 29 сентября 2021 года это решение вступило в законную силу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, волжанин, вернувшись из санатория, почувствовал недомогание. Он обратился за помощью к врачу в заводской санчасти, который направил мужчину в приемное отделение больницы для госпитализации. Однако в больнице лучше ему не стало. Волжанин неоднократно жаловался на общую слабость, температуру выше 38 градусов, бледность кожных покровов и отсутствие вкуса пищи – на все признаки, которые уже через полгода диагностировались у пациентов с ковидной пневмонией. Но медики лишь снижали температуру больного препаратами, игнорируя общую клиническую картину. Мужчина в итоге скончался. Как потом установила экспертиза, у него внезапно остановилось сердце.

Родные посчитали, что их мужу и отцу была оказана некачественная медицинская помощь, и обратились в Волжский следственный отдел СУ СК по Волгоградской области. Хотя в возбуждении уголовного дела в отношении медиков им отказали, факты ненадлежащего оказания медицинской помощи были установлены по итогам судебно-медицинской экспертизы. В частности, как установил суд, медики допустили несоблюдение клинических рекомендаций при лечении внебольничной пневмонии и отступили от стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии. Так, они не сделали анализ на определение С-реактивного белка, а с учетом выявленных изменений, которые показало ЭКГ, не проследили состояние больного в динамике и не назначили консультацию у кардиолога. В судебном заседании также выяснилось, что пациента не осматривал заведующий пульмонологическим отделением в течение 48 часов после госпитализации, температурный лист больного был заполнен некорректно, не было указано время осмотра лечащим врачом-пульмонологом, а подпись врача оказалась такой неразборчивой, что не удалось определить, кому она принадлежит. Экспертная комиссия также установила, что медики недооценили состояние пациента и необоснованно считали его «относительно удовлетворительным».

В судебном процессе представители больницы, тем не менее, настаивали, что причина смерти мужчины никак не была связана с его заболеванием – пневмонией. Однако суд пришел к выводу, что волжанин умер по вине сотрудников ГБУЗ «Городская больница №2», которые ненадлежащим образом выполняли свои обязанности и частично удовлетворил исковые требования вдовы и дочерей мужчины, которые требовали выплаты по 1 миллиону рублей в качестве морального ущерба каждой из них. В итоге сумма была снижена до 300 тысяч рублей каждой. Волгоградский областной суд, который рассмотрел апелляционную жалобу медиков, оставил решение Волжского городского суда без изменения.



