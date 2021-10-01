Банк «Открытие»: приобретение валюты сейчас не слишком выгодно

Экономика 01.10.2021 13:52
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01.10.2021 13:52
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич посоветовал не приобретать сейчас валюту.
До конца года высокий уровень ставок и благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках будут способствовать укреплению рубля. При этом, учитывая ожидаемое укрепление доллара, рубль может сильнее вырасти к европейской, нежели к американской валюте.
К концу года мы ожидаем уровня 72-73 рубля за доллар и 83,0-84,0 рубля за евро. То есть значительных скачков не ожидается, и планируя покупку валюты, лучше не откладывать ее на конец года в надежде, что рубль укрепится еще сильнее. С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США, в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом, имеет смысл покупать валюту постепенно. При этом ближе к концу каждого месяца компании начинают продавать валюту для налоговых выплат. Поэтому валюту целесообразно покупать во второй половине месяца, а не в первой.
В то же время, приобретение валюты сейчас не слишком выгодно: доходность российских 10-летних ОФЗ, доступных любому гражданину (одна облигация стоит всего тысячу рублей), составляет 7,3%, а наиболее надежные корпоративные бумаги имеют доходность более 8%. При этом доходность 10-летних российских гособлигаций в долларах США не превышает 1,9%, и ее необходимо дополнительно уменьшить на величину издержек при конвертации.
В последнее время рубль значительно укрепил свои позиции, несмотря на риск введения новых санкций и ослабление валют развивающихся рынков. В результате спред рубля к корзине валют вернулся на уровни конца июля прошлого года. Впрочем, активная фаза сентябрьского налогового периода подошла к концу, и теперь на валютном рынке возможна некоторая коррекция
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