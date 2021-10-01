СберБанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей стране

Экономика 01.10.2021 12:00 Новости компаний
0
01.10.2021 12:00 Новости компаний
СберБанк реализовал новую возможность для клиентов — теперь оформить и получить потребительский кредит без обеспечения можно в банкоматах. Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 5 млн руб. для клиентов зарплатных проектов и 3 млн рублей — для остальных категорий клиентов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном. Процедура проста, удобна и состоит всего из нескольких действий.
Для оформления заявки на кредит необходимо авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершение ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, ему достаточно подтвердить заявку вводом ПИН-кода карты. Далее заявка направляется на рассмотрение.
Срок принятия решения по заявке сведён к минимуму и составляет от двух минут. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней.
Для получения кредита клиент авторизуется в банкомате, выбирает в меню опцию «Взять кредит», подписывает кредитный договор путём ввода ПИН-кода карты и ожидает зачисления денежных средств на карту. При необходимости он может получить деньги в этом же устройстве.
"Сбер расширяет возможности доступа к финансовым услугам во всех регионах страны. Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живёт вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов", - прокомментировал Сергей Мальцев, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Реклама
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» назначили нового директора01.10.2021 15:47
Экономика 01.10.2021 15:47
Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ01.10.2021 15:38
Экономика 01.10.2021 15:38
Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: уклониться от соблюдения закона не получится01.10.2021 14:52
Экономика 01.10.2021 14:52
Банк «Открытие»: приобретение валюты сейчас не слишком выгодно01.10.2021 13:52
Экономика 01.10.2021 13:52
Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым срочным вкладам01.10.2021 11:51
Экономика 01.10.2021 11:51
ВТБ отразил свыше 80 DDоS-атак в сентябре01.10.2021 11:31
Экономика 01.10.2021 11:31
Банк «Открытие» запустил в банкоматах оплату по QR-кодам30.09.2021 20:24
Экономика 30.09.2021 20:24
На предприятиях РУСАЛа повысили зарплату30.09.2021 17:57
Экономика 30.09.2021 17:57
Эксперт: инфраструктурные облигации увеличат банковское финансирование нового жилья в РФ30.09.2021 17:03
Экономика 30.09.2021 17:03
Банк «Открытие»: до конца года доллар ждет укрепление30.09.2021 16:40
Экономика 30.09.2021 16:40
Сбер открывает доступ к SberUnity — первой в России открытой платформе для объединения участников венчурного рынка30.09.2021 14:24
Экономика 30.09.2021 14:24
Банк «Открытие»: 42% жителей юга хотят, чтобы их дети служили в армии30.09.2021 09:39
Экономика 30.09.2021 09:39
ВТБ: переток средств населения на депозиты ускорится до конца года29.09.2021 19:35
Экономика 29.09.2021 19:35
Банк «Открытие» и ДОМ.РФ совместно займутся развитием инфраструктуры в российских регионах29.09.2021 15:09
Экономика 29.09.2021 15:09
ВТБ узнал самые распространенные причины переезда россиян29.09.2021 11:42
Экономика 29.09.2021 11:42
Реклама