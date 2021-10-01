СберБанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей стране





СберБанк реализовал новую возможность для клиентов — теперь оформить и получить потребительский кредит без обеспечения можно в банкоматах. Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 5 млн руб. для клиентов зарплатных проектов и 3 млн рублей — для остальных категорий клиентов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном. Процедура проста, удобна и состоит всего из нескольких действий.

Для оформления заявки на кредит необходимо авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершение ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, ему достаточно подтвердить заявку вводом ПИН-кода карты. Далее заявка направляется на рассмотрение.

Срок принятия решения по заявке сведён к минимуму и составляет от двух минут. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней.

Для получения кредита клиент авторизуется в банкомате, выбирает в меню опцию «Взять кредит», подписывает кредитный договор путём ввода ПИН-кода карты и ожидает зачисления денежных средств на карту. При необходимости он может получить деньги в этом же устройстве.