На предприятиях РУСАЛа повысили зарплату





Сотрудникам предприятий РУСАЛА второй раз в текущем году повысили зарплату. На Волгоградском алюминиевом заводе годовой уровень повышения заработной платы составил 28%.

Для компании одной из ключевых задач является повышение качества жизни работников. Эту идею еще в начале нулевых озвучил основатель Компании Олег Дерипаска. С тех пор Компания системно занимается не только улучшением внутренней социальной составляющей работы персонала, но и вопросами развития территорий присутствия.

В компании отмечают, что благополучие сотрудников РУСАЛа во многом определяет и уровень жизни городов. Зарплаты на предприятиях компании выше, чем в среднем по муниципалитетам. А это значит, что экономика каждого города получит дополнительный стимул для роста.

Источником дальнейшего роста заработной платы станет повышение эффективности производства, программа улучшений и инноваций, которые позволят стать еще боле конкурентоспособными.

Руководителям предприятий поставлена задача – стимулировать к изменениям, создавать условия для улучшений за счет поиска новых возможностей. Роль трудовых коллективов – в полной вовлеченности и поддержке этого процесса.

Фото-пресс-служба РУСАЛа