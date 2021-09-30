На предприятиях РУСАЛа повысили зарплату

Экономика 30.09.2021 17:57 Новости компаний
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30.09.2021 17:57 Новости компаний
Сотрудникам предприятий РУСАЛА второй раз в текущем году повысили зарплату. На Волгоградском алюминиевом заводе годовой уровень повышения заработной платы составил 28%.
Для компании одной из ключевых задач является повышение качества жизни работников. Эту идею еще в начале нулевых озвучил основатель Компании Олег Дерипаска. С тех пор Компания системно занимается не только улучшением внутренней социальной составляющей работы персонала, но и вопросами развития территорий присутствия.
В компании отмечают, что благополучие сотрудников РУСАЛа во многом определяет и уровень жизни городов. Зарплаты на предприятиях компании выше, чем в среднем по муниципалитетам. А это значит, что экономика каждого города получит дополнительный стимул для роста.
Источником дальнейшего роста заработной платы станет повышение эффективности производства, программа улучшений и инноваций, которые позволят стать еще боле конкурентоспособными.
Руководителям предприятий поставлена задача – стимулировать к изменениям, создавать условия для улучшений за счет поиска новых возможностей. Роль трудовых коллективов – в полной вовлеченности и поддержке этого процесса.
Фото-пресс-служба РУСАЛа
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