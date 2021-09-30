Происшествия

"Жигули" с одурманенным водителем протаранили фасад магазина в Волгограде

Происшествия 30.09.2021 10:39
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30.09.2021 10:39




"Жигули" протаранили фасад сетевого магазина в микрорайоне Жилгородок в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", автомобиль «ВАЗ 2104»  врезался в  фасад магазина на улице Танкистов, 1Б. Из-за удара стекла витрины разлетелись вдребезги. По пути "Жигули" зацепили и  «Daewoo Nexia». По словам очевидцев, водитель выглядел пьяным. В ДТП никто не пострадал. 
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что за рулем автомобиля находился 33-летний мужчина с явными признаками опьянения. Однако освидетельствование на месте и в медучреждении следов алкоголя не показало. Но в крови мужчины было  зафиксировано  наличие запрещенных веществ. По результатам биоисследования выяснилось, что мужчина накануне употреблял спиртные напитки. А несколько дней назад - марихуану. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. 
Автор видео ДТП - Евгений Нехаев. 

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