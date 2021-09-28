ВТБ фиксирует рост активности мошенников в 1,5 раза

Экономика 28.09.2021 10:40 Новости компаний
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28.09.2021 10:40 Новости компаний
В сентябре ВТБ фиксирует рост активности мошенников по методам социальной инженерии. По сравнению с началом года число обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников, выросло почти в 1,5 раза, а к сентябрю прошлого года – на 70%.
С начала нынешнего года ВТБ предотвратил хищение средств клиентов на сумму около 12 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Банк помог защитить от угрозы злоумышленников около 65 тыс. своих клиентов – физических лиц, отразив 700 тыс. атак злоумышленников.
«Тренд на рост активности мошенников начался еще летом, но после окончания сезона отпусков злоумышленники резко активизировались. По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. Мы призываем всегда быть внимательными, никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные и предупреждать банк о подобных звонках. Передать информацию о номере мошенника можно через WhatsApp, Viber, Telegram ВТБ или в чат в ВТБ Онлайн, написав «Передать телефон мошенника», - отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания вице-президент ВТБ.
Для усиления борьбы с мошенниками ВТБ запускает новые способы защиты своих клиентов. При угрозе доступа в ВТБ Онлайн со стороны третьих лиц значительно повысилась скорость его блокировки – теперь она не превышает 10 секунд. В ближайшее время у пользователей появится возможность самостоятельной блокировки мобильного и интернет-банка.
Для дополнительной финансовой безопасности клиентам ВТБ стало доступно страхование счетов и карт, которое рассчитано на случаи социальной инженерии. С сентября банк обеспечил бесплатную страховку средств от мошеннических списаний для пенсионеров.
ВТБ напоминает, что клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Сотрудники банка никогда не будут проводить платные опросы для проверки качества обслуживания, запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям при звонке клиенту. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. «сотрудника безопасности».
Для предотвращения подобных ситуаций ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.
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