Волгоградские врачи успешно прооперировали мозг подростка

Здравоохранение 24.09.2021 10:55
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24.09.2021 10:55
Врачи-нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1 провели экстренную операцию на мозге 17-летнему подростку после полученной им травмы. По информации облздрава, благодаря оперативному вмешательству пациент быстро пошел на поправку и сейчас готовится к реабилитации.
Травму подросток получил, когда подтягивался на турнике: у него резко закружилась голова и он упал, ударившись головой о скамейку. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.
Обследование показало нарушение целостности сосудов, угрожающее деятельности головного мозга, — была выявлена аневризма на важных артериях. Бригада из двух нейрохирургов и анестезиолога приступила к срочному и сложному вмешательству. Операция, которая шла три часа, завершилась успешно, состояние пациента стабилизировалось.
Фото: администрация Волгоградской области
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