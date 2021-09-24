Волгоградские врачи успешно прооперировали мозг подростка





Врачи-нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1 провели экстренную операцию на мозге 17-летнему подростку после полученной им травмы. По информации облздрава, благодаря оперативному вмешательству пациент быстро пошел на поправку и сейчас готовится к реабилитации.

Травму подросток получил, когда подтягивался на турнике: у него резко закружилась голова и он упал, ударившись головой о скамейку. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.

Обследование показало нарушение целостности сосудов, угрожающее деятельности головного мозга, — была выявлена аневризма на важных артериях. Бригада из двух нейрохирургов и анестезиолога приступила к срочному и сложному вмешательству. Операция, которая шла три часа, завершилась успешно, состояние пациента стабилизировалось.

Фото: администрация Волгоградской области