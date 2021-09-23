Банк «Открытие»: рубль может незначительно укрепиться к доллару к середине 2022 года23.09.2021 15:30
В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos23.09.2021 12:58
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30% годовых23.09.2021 12:24
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%23.09.2021 12:23
Банк «Открытие»: мировую экономику ждут новые риски со стороны Китая22.09.2021 18:50
Уникальную модельную линейку высокоинтегрированных микропроцессоров создали на российском производстве22.09.2021 17:04
Разработкой и сборкой высокоинтегрированных полупроводниковых микропроцессоров занимается Отечественная фаблесс-компания «Байкал Электроникс». Используются российские процессоры в современной компьютерной технике и цифровой инфраструктуре промышленного назначения. Отличаются они высокой производительностью и пропускной способностью....