



С января 2021 года Сбербанк выдал более 900 онлайн-кредитов предпринимателям Волгоградской области, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 40% заявок пришлось на сектор торговли, порядка 20% — на сферу транспортных услуг, 10% — кредитование сельского хозяйства. Средний чек онлайн-кредита по итогам восьми месяцев работы в 2021 году составил более 1 млн рублей.

В Сбербанке кредит через интернет предприниматели могут оформить на любые цели развития бизнеса: финансирование текущей деятельности, модернизацию производства, покупку транспортных средств и пр.

Мы наблюдаем рост популярности онлайн-кредитования в нашем регионе. С начала текущего года больше половины предпринимателей Волгоградской области оформляют кредиты в СберБизнес. Это удобный и комфортный процесс, который не только позволяет экономить время наших клиентов, но и существенно сократить бумажный документооборот с банком, тем самым сохраняя природные ресурсы.

Заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Сергей Вяткин:

«Индивидуальные предприниматели без залога и поручителей могут получить до 5 млн рублей. Онлайн-кредитможно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей. Решение о выдаче средств также принимается дистанционно. Визит в банк для идентификации потребуется только новым клиентам, которые не обслуживаются в Сбербанке. Процедура выдачи после одобрения проходит как в будний, так и в выходной день».



