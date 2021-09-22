«Лицо вроде знакомое»: волгоградцы не узнали местных лидеров системной оппозиции (ОПРОС)





ЦИК России подвел окончательные итоги состоявшихся выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва. «Единая Россия» получила конституционное большинство и может претендовать на 324 мандата после того, как набрала 49,82% голосов, а ее кандидаты выиграли на 198 округах. В это число вошли четыре округа в Волгоградской области. Пятипроцентный барьер в регионе преодолели, напомним, только четыре традиционных парламентских партии, за партию «Новые люди» избиратели отдали чуть больше 3% голосов.

Эксперты и политологи, в том числе федерального уровня, единодушно сошлись во мнении, что выборы прошли честно и легитимно. Журналисты «Высоты 102» вышли на улицы Волгограда и проверили, действительно ли это так, и знали ли люди, за кого они голосовали? Съемочная группа информагентства выяснила, кого из лидеров региональных партийных списков: Андрея Бочарова («ЕР»), Николая Арефьева (КПРФ), Алексея Логинова (ЛДПР), Дмитрия Калашникова («Справедливая Россия – За правду!») и Анастасию Васильеву («Новые люди») – волгоградцы узнали в лицо.







Опрос «Высоты 102» подтвердил, что прошедшие выборы действительно можно назвать легитимными, ведь 90% опрошенных волгоградцев узнали на фото лишь «локомотив» списка единороссов – губернатора Андрея Бочарова. А вот как выглядят лидеры коммунистов или, например, ЛДПР, люди не вспомнили. И тут уже возникает резонный вопрос: как системной оппозиции удалось набрать в Волгоградской области больше 14%, 11%, 5% голосов избирателей? Возможно, тем же коммунистам, предвыборных плакатов которых по городу практически не встречалось, следовало бы активнее поработать над своей узнаваемостью, как некоторым другим партиям.